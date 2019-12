Marta Sánchez se ha convertido en una de las protagonistas de las navidades tras sus últimas declaraciones, en las que aseguró al periódico ‘La voz Galicia’ que ella fue «la Rosalía de mi generación». Unas palabras que no tardaron en hacerse virales y por las cuales la cantante ha recibido una gran oleada de críticas que todavía no ha cesado.

Tras pasar la Nochevieja y la Navidad en Galicia junto a su madre, la de ‘La que nunca se rinde’ ha regresado a Madrid junto a su hija, Paula Cabanas, para seguir disfrutando de las fiestas. Si bien deberían ser unos días tranquilos, lo cierto es que la rubia está un tanto indignada por todo lo que se ha montado tras sus declaraciones sobre Rosalía y así lo ha hecho saber en el aeropuerto.

«La verdad que no me esperaba este revuelo», ha dicho Marta, que parecía entender que el titular no es cien por cien exacto ya que «es para vender el artículo» y es que ella no quería decir eso, «puede ser no, se ha malinterpretado, pero ya lo he explicado todo».



«No quiero darle más bombo a esta noticia, no me aporta nada. Los que

saben quién soy y quién fui no hace falta que escuchen nada, ya lo saben.

La primera que sabe quién soy, soy yo, la que sigue aquí», ha sentenciado, dejando claro que el tiempo se ha encargado de demostrar que es una de las grandes voces de España.

«No suelo poner estas cosas en mi Instagram, pero así me aseguro de que lo veáis, especialmente esos ‘haters’ que tanto tiempo dedicáis de vuestras vidas a comentar todo sobre mí. Este es un WhatsApp del periodista que me hizo la entrevista del viernes en ‘La voz de Galicia’ y que nada más lejos de su intención que despertar tanto comentario. Hablamos sobre mi carrera de 34 años. Y sí, tuve una gran época de éxitos, tanto en ‘Olé, Olé’, como en solitario», escribió Marta Sánchez hace unos días en su cuenta de Instagram.

«Yo no miento ni pretendo compararme con nadie. Cada artista es único en su tiempo. Y yo lo fui y lo sigo siendo, guste o no. Y, por supuesto, que no tengo que gustarle a todo el mundo. (Por cierto, a mí cuando alguien no me gusta, no pierdo ni un minuto de mi tiempo en escribirle nada…). Quede claro que Rosalía me encanta, suena en casa a todas horas y se merece todo lo que le está pasando por que es una gran artista. ⚡️ #martasanchez #martisimasanchez«, escribió en la publicación.