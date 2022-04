Carlos Lozano destapó este lunes las citas que había tenido con Marta Riesco. El presentador y la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ habían tenido relación fuera de cámaras, de hecho, según él «habían cenado muchas veces juntos». La tiene cariño, sin embargo, cree que de un tiempo a esta parte la comunicadora se está equivocando con su actitud. «Creo que no estás siendo muy coherente, al final la vas a liar, ya sabes con quién estás. Él está en el otro lado y al final esto te va a pasar factura. Al final están los programas y va a tener que hablar», dijo Carlos Lozano. Cree que ella se debe desmarcar de la polémica, pero ¿qué opina Marta de estas palabras? La actual novia de Antonio David Flores sigue teniendo muy buen recuerdo de Carlos y así vuelve a demostrarlo en el vídeo que te ofrecemos en este artículo.

Vídeo: Europa Press

Marta Riesco, de hecho, agradece las declaraciones de Carlos Lozano y se queda con el consejo de alguien que tiene en televisión una dilatada carrera. A pesar de que hace unos meses ella aseguró no querer ser un personaje público, en las últimas semanas su comportamiento ha sido diferente. Se ha sentado en el club social del programa en el que trabaja e incluso ha hablado del motivo por el que Olga Moreno no se separa de su actual pareja, lo que refleja que Marta Riesco no quiere estar en silencio.

Sin pelos en la lengua y respondiendo a casi todas las preguntas de los micrófonos de Europa Press, Marta Riesco ha despejado todas las dudas que sobrevuelan sobre ella. La también influencer asegura estar feliz junto a su chico, con el que protagonizó una portada en SEMANA hace tan solo unos días. En nuestro medio, conseguimos las primeras fotos de Marta Riesco y Antonio David disfrutando de su relación sin miedo a ser vistos, siendo estas imágenes las más buscadas de nuestro país.

Ahora Marta aclara qué le unió a Carlos Lozano en el pasado y es que han sido muchos los comentarios acerca de ello en redes sociales. Pocos sabían de esta amistad, pero Marta no reniega de ello, tal y como se puede ver en el vídeo ofrecido en este artículo. «Carlos Lozano me cae fenomenal. Creo que me ha defendido bastante. Me ha dicho que tuviese cuidado y que no me metiese en asuntos de familia. Ha dicho que nos conocemos desde hace mucho y que habíamos compartido comidas, lo que quiere decir que me llevo bien con todo el mundo«, ha espetado ante la prensa.

Donde prefiere no entrar ahora es en lo relacionado con Antonio David o su entorno. No ha respondido a Olga, lo que hace sospechar que, en cierto modo, Marta quiere volver a la sombra de la que salió hace unos meses. De momento, continúa con su trabajo en Telecinco, así como en sus redes sociales, donde triunfa cada vez más.

Te interesará saber...