Marta Riesco reaparece por primera vez tras anunciar su vuelta al trabajo

Marta Riesco lleva días desaparecida de la vida pública. Desde que se supiera que se había cogido la baja laboral tras visitar la clínica de salud mental López Ibor, la periodista ha permanecido en su casa, recuperándose. Hace unas horas, esta anunciaba a través de sus redes sociales que ya le habían dado el alta y que volvía al trabajo este viernes, por lo que podremos verla en unos minutos en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’.

Marta, que es muy activa en las redes sociales, ha estado «desaparecida» durante este tiempo. Sin embargo, este jueves ha reaparecido acudiendo a su centro médico. Marta ha acudido a una revisión médica donde ha recibido el alta médica. Poco después se ha acercado a una farmacia en el coche, conducido por su madre, que no se separa de ella, para comprar algunos medicamentos.

A la salida del local, Marta Riesco ha sido preguntada por la etapa que atraviesa y a pesar de estar agradecida por el interés de la reportera, ha dejado claro que no va a decir nada más. Luego se ha metido en el coche y ha vuelto a su casa, lugar en el que ha estado durante los días que ha estado de baja laboral.

Marta Riesco reaparece tras conocerse que ha recibido el alta

Vídeo: Europa Press.

«Hola a todos. Me paso por aquí para daros la buena noticia de que me ya me han dado el alta y también para agradeceros todos los mensajes que me habéis enviado. Disculparme porque no os he contestado. Han sido unos días muy complicados para mí. La gente de mi entorno lo sabe y para los que no lo sabíais, han sido unos días muy complicados. Pero bueno, hay que ponerse fuerte. Estoy en ello, y sé que me va a venir muy bien volver al trabajo mañana. Os mando un besazo y de nuevo gracias por las palabras de amor y cariño que me habéis hecho llegar.

Unos minutos antes de compartir unos Stories explicando que vuelve al trabajo, Marta Riesco era vista llegando a su centro de salud, donde tenía cita con el médico.

Ya está recuperada para volver a la redacción de su programa

Vídeo: Europa Press.

«Me han dado el alta ya. Me incorporo mañana, tengo muchas ganas. Han sido días duros y complicados, pero bueno, ya mejor. Eso espero, que el trabajo me venga bien para recuperarme. Mi mayor apoyo en estos momentos han sido mi madre y mi padre, desde luego… No voy a comentar nada sobre la reacción de Antonio David de estos días. No voy a decir nada tampoco sobre si es verdad o mentira la ruptura», ha comentado antes de volver a casa.

Durante la mañana del viernes, Marta se ha despertado a las 5 de la mañana como hace cada día para acudir a la redacción de ‘El programa de Ana Rosa’. Ha recibido el alta y ha vuelto al trabajo con más fuerza que nunca. No ha dudado en compartir un vídeo de sus pies mientras llega a la redacción. Y junto al Stories ha escrito un «de vuelta» y la canción «Que nadie me levante la voz» de Bebe.