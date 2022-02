Marta Riesco ha vivido una semana complicada. Primero su nombre saltó a la palestra después de que se confirmara su relación con Antonio David Flores. Se convirtió en personaje de interés informativo y la presión pudo con ella. Por este motivo, se cogió la baja laboral y no acudió a su puesto de trabajo durante nueve días. Por si fuera poco, en ese tiempo conocimos la noticia de que había roto su relación con Antonio David Flores. Sin embargo, ya ha retomado su día a día pero no se ha visto apoyada por sus compañeros de programa. Algunos han cuestionado su relación con el ex Guardia Civil e incluso su forma de afrontar la situación.

Alessandro Lequio se ha mostrado muy crítico con la actitud de Marta Riesco

Sobre todo después de que ella asegurara que no quería convertirse en personaje mediático y quería seguir centrada en su trabajo como reportera. Sin embargo, no entienden cómo aseguraba ello mientras contaba por los pasillos de Mediaset su relación con Antonio David Flores. Uno de los compañeros que menos han entendido su postura ha sido Alessandro Lequio, que en en más de una ocasión ha hecho conocedora a la audiencia de su postura respecto a Marta Riesco.

La reportera de ‘El programa de AR’, programa en el que también colabora Alessandro Lequio’, ha estallado con su compañero de trabajo. Marta Riesco acudió al centro psiquiátrico López Ibor en Madrid y tras su visita al centro se cogió la baja médica durante nueve días. Ha querido dar visibilidad a los problemas de salud mental, que ella también está sufriendo durante estas semanas. «En estos tiempos donde estamos tan solidarizados con los temas de la salud mental… que un compañero mío al que jamás le he hecho nada (precisamente al revés) se dedique a cuestionar mi baja laboral de 9 días«, ha comenzado a explicar la periodista.

La periodista desvela que su comportamiento es lo «más lamentable y vergonzosa» que ha visto en su vida

Marta Riesco habla de su baja «dada por un médico y certificada por un hospital público y sin que haya trascendido que pone exactamente en el parte. Es la cosa más baja, lamentable y vergonzosa que he visto en mi vida», ha asegurado. La reportera apunta a Alessandro y desvela que «llevas días descalificándome sin parar con comentarios machistas y vejatorios hacia mi persona, pero lo de hoy ya es pasar varios niveles. Y no solo hacerme daño a mí y a mi familia, sino a todos a aquellos que como yo han necesitado o necesitan ayuda», puntualiza Marta Riesco a través de un mensaje en su perfil de Instagram, donde siempre se ha mostrado muy activa. La periodista ha elegido las redes sociales para estallar como nunca la habíamos visto contra Alessandro Lequio.