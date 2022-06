Marta Pombo se ha pegado un susto durante la mañana de este miércoles cuando ha llegado a su coche, que se encontraba aparcado en una calle de Madrid. Y es que cuando iba a coger el vehículo para ir a algún lado, se ha encontrado rota una de las ventanas de una de las puertas. Con el cristal hecho añicos, la hermana de María Pombo ha declarado que no entiende cómo alguien puede llegar a hacer eso.

La hermana de María Pombo y el intento de robo en su coche

«Muy buenos días hombre. Es que así da gusto amanecer, de verdad, qué gusto», ha declarado desde su coche. No ha podido evitar mostrar su disgusto al encontrarse su vehículo tal que así cuando ha ido a cogerlo. Lo que no tiene muy claro es qué le han pretendido robar, ya que no tenía nada de valor.

«Lo que no estoy muy segura es de qué han pretendido robar, si las chanclas o los tacones usados, porque no hay más nada en este coche. Hijos de su madre», ha terminado diciendo muy enfadada. Ahora toca llevar el coche a un taller para que le arreglen el cristal y poder dejarlo de nuevo en la calle.

Zapatos es lo único que había en el interior del vehículo

Marta ha tenido que hacer frente a este justo cuando se encuentra haciendo la mudanza a su nueva casa. Allí se ha instalado con su pareja, el odontólogo Luis, con el que tendrá este año su primer hijo, una niña a la que llamarán Matilda y que llegará a sus vidas para dar un paso más en su relación.

Fue el pasado 15 de abril cuando la pareja anunció que estaba esperando un bebé, sin conocer todavía el sexo: «Adivina, adivinanza… QUÉ TIENE MARTA EN LA PANZA?🐣😭❤️ Este año llega cargado de MUCHA felicidad🤞🏼 Qué ganas de que llegue Octubre y conocerte🐣🥺», escribía junto a un tierno vídeo, en el que la ‘influencer’ recibía en su barriguita besos de su pareja.

Una niña muy deseada

Hace unos meses, Marta Pombo aseguraba que aunque lo estaba pasando mal a causa de las nauseas, también ha tenido antojos. «Tengo antojos dulces. Me dio por las napolitanas de chocolate, pero ahora les he cogido asco, mejor», decía entre risas. La joven aseguraba que es un niño muy deseado y que su familia recibió la noticia con alegría y felicidad. Marta Pombo dijo que sus hermanas también disfrutarán mucho de este nuevo bebé: «Un sobrino es de las mejores cosas que te pasan, yo cuando recibí a Martín fue de las mejores cosas que me pasaron, ahora les toca a ellas, a maría, sobre todo, vivirlo».