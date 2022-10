Marta Peñate parece que ha encontrado en Tony Spina todo lo que buscaba en un hombre después de estar 13 años con Lester y probar suerte con varios jóvenes después de ‘La isla de las tentaciones’. Con el ex de Makoke quiere envejecer, ella lo tiene muy claro, pero también sueña con pasos intermedios más próximos como jurarle amor eterno en una boda de ensueño y convertirse en madre a su lado. Pero quizá lo que más ilusión le haga ahora es tener un hijo, motivo por el cual ya se ha puesto manos a la obra para traer una nueva vida al mundo. Pero no solo busca tener un hijo haciendo lo que hay que hacer de manera natural -imagínense-, sino que está buscando ayuda profesional para ver cumplido su sueño.

A sus 32 años, Marta Peñate no quiere esperar más para ser madre. Incluso ha llegado a afirmar que tendría hijos “con o sin Tony Spina”, pero dado que él es su novio y también parece estar por la labor, ya han fijado en el calendario la fecha del inicio del tratamiento que les ayudará a cumplir su sueño. Marta Peñate tiene problemas de salud que le dificultan la tarea, pero no piensa renunciar a su deseo, por lo que a principios del 2023 ya tiene intención de comenzar el tratamiento. La joven ya ha detallado que sufre de útero bicorne en retroversión, una anomalía que le dificulta poder quedarse embarazada de forma natural, por lo que deberá confiar en la inseminación in vitro para conseguirlo.

En un primer momento, Marta Peñate quería pasar por la vicaría antes de lanzarse a la aventura de la maternidad. De hecho, ya ha hablado en numerosas ocasiones sobre cómo sería su boda con Tony Spina, después de que este hincase rodilla en el suelo y le pidiese matrimonio. Ya tiene mucho pensado sobre cómo será su gran día en que vista de blando y le jure amor eterno a quien considera su media naranja. Sin embargo, tras meditar cómo quiere que sea el día que pronuncie sus votos y jure amor eterno, sueña con que su futurible hijo esté presente en el enlace y juegue un papel importante en el enlace. Es por eso que ahora prefiere ser madre antes de pensar en boda.

Marta Peñate y Tony Spina llevan ya más de un año de relación, casi un año y medio, y se encuentran en un momento dulce de su romance. Ya piensan en futuro y dan por hecho que pasarán el resto de sus días juntos, lo que hace entender que sus caracteres son compatibles, una cuestión importante teniendo en cuenta la volátil versión de la periodista, que suele tener mucho pronto, aunque buen fondo. Son compatibles y están felices juntos, lo que les hace ya pensar en qué paso van a dar para afianzar su romance, una vez que la convivencia en su piso a las afueras de Madrid parece haber sido una prueba superada con buena nota.