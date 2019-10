Un año después de darse el ‘sí, quiero’, Marta Ortega y Carlos Torretta esperan su primer hijo en común, como así ha publicado la revista ‘Hola’ y ha confirmado SEMANA a través de fuentes cercanas a la hija de Amancio Ortega. Este bebé será el primero para la pareja, aunque la heredera del imperio textil Inditex ya aportaba al matrimonio un hijo, Amancio, de 6 años, fruto de su anterior relación con el jinete Sergio Álvarez.

Marta Ortega se come a besos a Carlos delante de su exmarido

Marta Ortega y Carlos Torretta, hijo del afamado diseñador Carlos Torretta, se conocieron en una fiesta de cumpleaños en 2016. Desde ese día, se convirtieron en inseparables cultivando un amor que vivió su punto álgido el pasado año con su boda. Un discreto enlace celebrado en A Coruña, ciudad en la que han establecido su centro neurálgico profesional y, ahora, también familiar con la feliz llegada de su primer hijo en común.

Marta Ortega, rota de dolor en el funeral de su amigo

Y es que Marta Ortega y Carlos Torretta no solo comparten un proyecto de vida en común, que comenzó con su noviazgo, pasó por su boda y ahora con el anuncio de que esperan un hijo. También les une el trabajo, ahora que el hijo del diseñador ha pasado a formar parte del equipo de comunicación de Zara, una de las firmas de Inditex.

Por el momento los detalles del segundo embarazo para Marta Ortega permanecen escondido tras un velo de secretismo, pese a que desde su entorno no han tenido reparos en confirmar en SEMANA que efectivamente están esperando un bebé. Prefieren no hablar del sexo de su futuro hijo, así como no barajan posibles nombres, al menos no de cara a la galería. Una forma de actuar que Marta Ortega ya mantenía con su anterior marido, Sergio, dado que valora mucho su intimidad y la privacidad de sus decisiones personales, aunque no tenga reparos en compartir las buenas nuevas con el mundo cuando la ocasión bien merece la pena.