Kiko Matamoros no se espera la gran sorpresa que recibirá en los próximos días. A pesar de que el colaborador ha vivido sus horas más bajas en ‘Supervivientes‘, poco a poco está superándose así mismo y se encuentra con mejor estado de ánimo. Además, la sorpresa de su nieto Matías, el hijo de Laura Matamoros, y la llamada de su novia, Marta López, supusieron un chute de energía para él. Ahora, recibirá un doble chute con la llegada de la modelo a Honduras. La novia del concursante ya ha puesto rumbo a los Cayos Cochinos pero no será hasta este domingo cuando se reencuentren. Algo que no se espera Kiko Matamoros.

Marta López no ha ido al plató porque ya está viajando a Honduras

Tal y como ha adelantado Jorge Javier al inicio de la gala de este jueves, Marta López no se encontraba en el plató como era habitual porque ya había puesto rumbo a Honduras. El presentador ha anunciado que en el programa dominical ‘Conexión Honduras’, presentado por Ion Aramendi, la pareja vivirá un momento muy emotivo y se reencontrarán tras varias semanas separados. Kiko no se espera que su novia viaje hasta los Cayos Cochinos, ya que la modelo tiene una agenda cargada de compromisos. Sin embargo, ha hecho un hueco para pasar unos días en el paraíso al lado de su pareja.

Para Marta López ha sido complicado tomar la decisión de ponerse frente a los focos, ya que ella aseguró en más de una ocasión que no quería estar en el foco mediático. Sin embargo, dejó todo de lado para defender como nadie iba a hacer a su pareja en ‘Supervivientes’. A lo largo de estas semanas, ha acudido a las diferentes galas e incluso al ‘Deluxe’, donde se ha convertido la fiel defensora de Kiko. A pesar de esto, ella ha asegurado que él se lo ha puesto fácil y que siempre lo iba a defender sin entrar en polémicas con otros concursantes.

La gala del domingo estará cargada de contenido

Además del encuentro entre Kiko Matamoros y su novia, Marta López, habrá muchos más momentazos en la gala de este domingo. Y es que también veremos al segundo expulsado definitivo después de la marcha de Charo Vega, que se enfrentó a Rubén Sánchez y finalmente abandonó ella el concurso. Algo que la que fuera amiga de Isabel Pantoja habría pedido en más de una ocasión. Ahora, será Ainhoa Cantalapiedra quien se enfrentará al «parásito». La cantante ha sido la expulsada de este jueves tras batirse con Alejandro Nieto, Juan Muñoz o el propio Kiko Matamoros. Pasará unos días con Rubén antes de que la audiencia decida cuál de los dos tiene que abandonar de manera definitiva los Cayos Cochinos.

