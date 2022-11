Una semana de cambios para Marta López. Hace unas semanas compartía con orgullo (y ante la sorpresa de todos) que se iba a mudar a Dubái junto a Kiko Matamoros. Desde ese día muchos se han preguntado cuándo iba a ser. Y ese día ha llegado. La propia modelo ha querido desvelar hace unas horas que ha tenido que viajar hasta allí pero que no ha podido contar nada porque su móvil se ha roto y se lo ha impedido. «Tuve que ir a Dubái y fueron dos días de papeleo», ha reconocido Marta emocionada.

La modelo ha estado unos días de gestiones en Dubái sola

Después de unos días sola en el país, Marta López volvía a Madrid para retomar su agenda en España. «Y vuelta a Madrid hoy», decía hace unas horas desde el avión que le ha traído de vuelta a casa. Pero junto a este anuncia de su vuelta, la modelo ha querido desvelar cuándo va a ser el momento en el que haga las maletas, ya junto a Kiko: «Y de vuelta a Madrid para volver a irme esta semana ya con mi amor», dice revelando que en apenas unos días estarán rumbo a Dubái, pero juntos.

En unos días volverá para empezar una nueva vida junto a Kiko

Pero el papeleo no ha sido lo único que le ha llevado a Dubái. Aprovechando que tenía que viajar hasta allí, Marta se ha llevado varias maletas para empezar a llevar ropa y colocarla ya en los armarios: «De paso aproveché para dejar ya ropa en el piso, así no teníamos que llevarnos cuatro maletas», dice emocionada. No ha dudado en contar algunos detalles de este viaje exprés que se ha convertido en la antesala del viaje que hará con su pareja en unos días.

La emoción le puede. Va a ser un mes intenso para Marta, que se instalará con Kiko en Dubái durante un mes: «Estoy muy nerviosa y a la vez emocionada de vivir esta experiencia contigo Kiko. Te adoro. Este fin de semana he tenido que ir yo sola porque él trabajaba y no sabéis cómo lo he echado de menos. Qué bonito es querer así y qué suerte tengo», dice con nerviosismo.

Así desvelaba la nueva etapa en Dubái

La pareja está a punto de vivir uno de los días más increíbles de su vida con la celebración de su boda. Aunque todavía no se han puesto a preparar nada del enlace, ambos están viviendo una etapa increíble y no tienen prisa de pasar por el altar. De hecho, ahora están a punto de sumar una experiencia a su vida. Y es que tal y como desvelaba la modelo, ella y su prometido se van a ir a vivir una temporada a Dubái, una noticia que cogía a todos por sorpresa.

Cuando le preguntaron por los preparativos, la modelo se vio en la obligación de desvelar que están parados porque se van a mudar a Dubái. «Aún nada, si que me voy el mes que viene a vivir fuera una temporada. Sí, me voy de España, huyo, emigro…», decía entre risas. Además, quiso dejar claro que no se va sola, que se va junto a Kiko Matamoros. «Estaremos fuera un mes porque voy a probar como modelo. Voy con varias agencias y voy ahí a probar ese mercado y Kiko se viene conmigo», decía con emoción.

El hecho de que se trasladen a otro país va a obligar a Kiko a dejar la televisión. Es uno de los colaboradores más habituales de ‘Sálvame’ y ahora que se instalará en Dubái le impedirá estar presente en las instalaciones de Mediaset. Sin embargo, es algo que parece no preocupar a Kiko Matamoros: «Lo lleva maravillosamente bien».