Marta López y Kiko Matamoros se han mudado a una nueva casa en la capital. La modelo ha compartido su primera imagen desde allí.

Kiko Matamoros y Marta López han comenzado el 2021 dando un giro a su vida. La pareja, a punto de cumplir su segundo aniversario, han decidido mudarse a la que parece ser la casa de sus sueños. Era un secreto y ni la modelo ni el colaborador habían querido dar pistas todavía de su decisión, sin embargo, ya con la mudanza en marcha y casi instalados, la granadina le ha revelado a sus seguidores que acaban de mudarse. Un paso con el que afirma sentirse encantada, a pesar de que todavía apenas ha mostrado imágenes de la nueva vivienda. Solo una parte del salón en el que hay un piano, instrumento que, por cierto, ella toca, una rutina que está deseando retomar. Con suelo de madera rústica, enormes ventanales y muchísima luz, esta pareja ha encontrado una vivienda en Madrid que ha cautivado a ambos por completo.

«Nueva casa, nueva vibra, nuevos objetivos. Estuve unos años tocando el piano y en solfeo, y voy a retomarlo. Tenemos esta maravilla en casa y voy a aprovecharlo a tope. Hacer cosas que enriquezcan tu alma es lo más gratificante del mundo», ha escrito la joven muy ilusionada junto a una fotografía de un piano. No ha dado más detalles al respecto de la casa que ella y Kiko Matamoros han alquilado como nidito de amor, pero sí ha mostrado imágenes de la mudanza, dando ciertos detalles así de todas las cajas que se han llevado a su recién estrenado hogar. Para ello, han contado con una empresa que le ha ayudado a transportar todos sus enseres y muebles con mucho mimo, haciendo de ese transcurso una etapa mucho más llevadera.

Será en los próximos días cuando la maniquí explique más de la casa que ella y Kiko han elegido para comenzar este año. Se desconoce si será o no la definitiva, pues han vivido en varios hoteles y casas en tan solo 24 meses que llevan de relación sentimental, lo que demuestra que tanto ella como Kiko son muy exquisitos y piden una serie de requisitos difíciles de encontrar. Kiko, de momento, no ha desvelado nada sobre el nuevo inmueble. Marta en cambio, por su parte, sí comentó dónde estaba la anterior, situada en el barrio Salamanca, y con unas grandes dimensiones. Se desconoce cuál es el precio por el que la han arrendado, aunque todo apunta a que mensualmente deberán abonar una cifra no apta para todos los bolsillos, prueba de ello, que la última en la que vivieron costara más de 3000 euros más gastos, cifra muy alta y llamativa para algunos seguidores de la pareja.