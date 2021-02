Marta López ha desveado que, aunque estaría encantada de casarse con Kiko Matamoros, todavía no ha existido una pedida de mano oficialmente

Marta López y Kiko Matamoros han comenzado el 2021 estrenando vida palaciega. La pareja, cuya historia de amor está más que consolidada tras dos años juntos, tiene infinidad de planes de futuro, siendo el primero de ellos casarse. Así lo ha desvelado el propio colaborador a la revista SEMANA, de hecho, incluso tienen claro el lugar donde se quieren dar el ‘sí, quiero’. El enclave elegido será la iglesia de San Miguel, la cual está muy cerca del palacete del siglo XVIII al que se acaban de mudar en pleno centro de Madrid. Eso sí, antes de esta boda tan esperada deben de darse otros pasos, según ha confesado la propia Marta, quien ha dicho delante de las cámaras que ni siquiera ha existido todavía una pedida oficial. Aunque la joven de 24 años no es dada a ofrecer declaraciones tan personales, en el vídeo que te ofrecemos en esta noticia habla abiertamente sobre ello y dan grandes titulares sobre su gran día.

Vídeo: Europa Press

Una fecha a la que todavía habrá que esperar, pues en pandemia hay muchísimas parejas que prefieren aguardar y retrasar su enlace. Las condiciones no serían las mismas y las medidas mucho más restrictivas, por lo que no todo el mundo quiere contraer matrimonio en tales condiciones. Más felices que nunca, Kiko Matamoros y Marta López han demostrado que en su caso la diferencia de edad jamás ha sido un escollo en su relación. Les separan más de 40 años, pero tienen infinidad de cosas en común hasta tal punto que están deseando ampliar algún día la familia. Ese es otro de sus proyectos en común y el que principalmente les ha hecho elegir esta casa tan amplia en la capital. El colaborador y la modelo se han decantado por una espectacular vivienda de más de 360 metros cuadrados que están amueblando con mucha paciencia y con el gusto exquisito de Kiko, quien se está encargando de diseñar parte del mobiliario.

Aunque es cierto que hace solo unos días Marta comentó que no tenía ganas de nada y no estaba pasando por su mejor momento, la granadina ahora afirma sentirse feliz. Como cualquier persona tiene bajones emocionales, pero gracias a una actitud positiva y a su entorno más cercano, ha conseguido salir del bache. A su lado siempre ha estado Kiko Matamoros, que permanece pendiente de ella en todo momento y que trata de sacarle una sonrisa siempre que puede. Lo demostró hace tan solo unos días cuando en el 24 cumpleaños de Marta López posteó una imagen de ambos, acompañada de un romántico texto con el que la dejó sin palabras, más aún si se tiene en cuenta que no es habitual que lo haga. «¡Feliz cumpleaños, Marta! Gracias por hacerme tan feliz. Te adoro», escribió, mensaje que aplaudieron muchos de sus seguidores.