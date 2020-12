Marta López se enfrenta a la confesión de Efrén y lo que muchos consideran una traición. Está dolida, pero quiere restar importancia a lo que ha hecho su ex, aunque sus amigos dicen que le han visto muy mal

Marta López encadena novios y exnovios sin saber muy bien qué hace mal para que los hombres huyan de su vera y terminen volando lejos. Como ya sucediese con Alfonso Merlos, cuando fue sorprendido con Alexia Rivas en su casa semidesnuda en pleno confinamiento, Marta López parece haber sido la última en enterarse de que han roto con ella. Así ha vuelto a suceder ahora con Efrén Reyero, nuevo concursante de ‘La Casa Fuerte’, que entró en la noche de este domingo al reality anunciando que ha decidido romper con Marta López y que entra al concurso soltero. Eso sí, Marta no ha querido dejar pasar la oportunidad para mostrar su talante ante un nuevo fracaso sentimental, acudiendo a su trabajo como colaboradora de ‘Ya es mediodía’ y haciendo frente a esta nueva polémica que le atenaza.

Este lunes en ‘Ya es medidía’ la más enfadada y dolida por lo que ha hecho Efrén Reyero no era Marta López. Alba Carrillo ha querido defender a su amiga y compañera de plató a capa y espada, dejando claro lo mal que se ha tomado lo que considera una traición por parte de Efrén hacia su amiga: “Es un sinvergüenza y se le venía venir. Es lo que opino. No todo vale por dinero”, se desahoga la modelo, que entiende perfectamente lo que es que un hombre le dé la espalda y la deje plantada de un día para otro sin excusas ni responsabilidades. Y es que sus príncipes azules siempre terminan siendo rana y ese sentimiento común las ha unido más si cabe.

La colaboradora quería mostrar su mejor imagen y quiso restar importancia al hecho de que se enterase como el resto de los españoles que su exnovio, Efrén, entraba a ‘La Casa Fuerte’ con su ruptura como tarjeta de presentación. Confiesa que esta crisis que ha terminado con su relación venía de varias semanas atrás, pero Marta López ha dejado claro que ella pensaba que tan solo era un bache en su relación y que pronto todo volvería a la normalidad y el amor volvería a unir sus caminos. Con lo que no contaba es que el reality se colase en el camino y pusiese fin a su relación, incluso antes de que ella lo supiese.

“Me entero en directo de que Efrén entra en el reality, pero no de que habíamos roto”, confiesa Marta López, serena, tratando de guardar la compostura ante el enfado de sus compañeros de ‘Ya es mediodía’ por lo que le ha hecho el concursante a su amiga. La colaboradora ha explicado que “él y yo tuvimos una conversación hace dos semanas o así, yo pensé que eso se podría solucionar y lo siguiente que me encuentro es esto. A mí me ha reventado verlo, no estaba preparada, pero lo respeto, cada uno puede hacer lo que quiera, a Efrén le tengo mucho cariño desde hace años, por eso le respeto, por una amistad de más de 12 años”, asegura Marta López, tratando de restar importancia al paso dado por su exnovio, pero sin ocultar que este paso le ha provocado un gran dolor.

Marta López ha explicado que su relación con Efrén no atravesaba su mejor momento y que habían decidido tomarse un respiro, pero ella no lo consideraba una ruptura como tal. Pensaba que había unos problemas entre ellos y confiaba en que el tiempo les ayudaría a valorar su amor por encima de cualquier tipo de rencilla. Sin embargo, sin conversación previa, Efrén Reyero ha entrado a ‘La casa fuerte’ dando a conocer que ha roto con Marta López, lo que dinamita su romance definitivamente. “Él está en el reality, pero lo que me ha dejado aquí fuera es un marrón, Pero le deseo que sea feliz, que le vaya bien, que se cumpla su sueño y que gane el concurso”, trata de zanjar con elegancia la conversación en el plató, a la vez que deja claro en todo momento que “yo aún tengo sentimientos” y se aferra a la idea de que él también: “Quiero creer que a mi sí que me ha querido, pero quizá el final no haya sido…”.

Marta López ha guardado la compostura, pero sus compañeros de plató han dejado claro su descontento por lo que ha hecho Efrén, asegurando que han visto llorar a su amiga por este tema. Antes de entrar en cámaras, la versión de Marta López no era tan positiva y es que, según Miguel Ángel Nicolás, ella estaba más rota y ahora lo que quiere es no hacerle daño al que consideraba su amigo, que después fue su novio y ahora, tan solo una desilusión más de la larga lista: “Lo que he vivido con él ha sido bonito y si él ha decidido que se acabe aquí, pues perfecto”, sentencia con dolor, pero con mucha elegancia.