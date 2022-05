Desde que Marta López pisara Honduras, han sido varias las sorpresas que le ha dado a su pareja, Kiko Matamoros. El colaborador de televisión ha vivido sus horas más bajas en el concurso hasta que llegó su novia, que lo llenó de energía. Y es que durante su reencuentro incluso sonaron campanas de boda. Tanto es que para la última cita entre la modelo y Matamoros, la dirección de ‘Supervivientes‘ eligieron celebrarle una despedida de solteros junto a sus compañeros. Sin embargo, tenía que hacer frente a los rumores que han sonado con fuerza durante los últimos días: el embarazo de la maniquí.

Marta López habla de su supuesto embarazo con Kiko Matamoros

Según ‘Socialité’, Marta López podría estar embarazada y el motivo de su viaje a los Cayos Cochinos sería para darle la noticia a Kiko Matamoros. «Los compañeros le han preguntado y ella no lo ha negado», decían los compañeros. Sin embargo, ahora es Marta López quien aclara esos rumores y cuenta toda la verdad sobre su embarazo. A pesar de que la modelo ya se encuentra viajando a España, en la gala de este jueves se han emitido unas imágenes exclusivas donde la pareja hablaba de la posibilidad de tener su primer hijo en común. ¿Qué tiene que decir Marta López después de todo lo que se ha hablado sobre esta posibilidad?

«No sé de dónde se han sacado que yo estoy embarazada, no estoy embarazada. Han dicho como que estaba jugando al despiste y es que no estoy embarazada. Lo digo aquí por la audiencia, si piensan que lo estaba, no lo estoy. Ya tendremos un hijo en un futuro, gordito, cuando nos casemos», le decía la modelo a Kiko Matamoros. El colaborador de televisión, al escuchar a su novia, no podía hacer otra cosa que besarla. Y es que él ya aseguró que ella va a ser su último amor.

Las románticas palabras que Kiko le ha dedicado a su novia

Cuando Kiko se reencontró con Marta el domingo en la noche, habló de la posibilidad de darse el ‘sí, quiero’ con su novia. «Me encantaría que sonaran cocos de boda, desde que estoy aquí sueño con casarme con Marta y no quería decírselo públicamente, pero lo hemos hablado y se lo tengo que pedir formalmente, por eso no quiero decírselo en publico, pero es en lo único que pienso desde que estoy aquí«. «Estoy tan enamorado que era como que me faltaba una parte de mí, saber que me apoya y que tenemos un proyecto de futuro ilusionante y bonito me hace superfeliz», continuaba diciendo Kiko.

Sin lugar a dudas, han sido días repletos de emoción para Kiko Matamoros, que ha vivido momentos cargados de amor al lado de su novia. ¿Sonarán campanas de boda cuando el colaborador de televisión regrese a España?

