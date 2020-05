Fonsi Nieto y Marta Castro recibieron la feliz noticia de que estaban esperando su primer hijo en común. La pareja está esperando a un niño, tal y como ellos mismo desvelaron. Será el primer hijo para Marta y el segundo para Fonsi, ya tiene otro niño fruto de su anterior relación con Alba Carrillo, con quien en los últimos meses ha acercado posturas. Ahora, la joven nos enseña su barriguita de embarazada y nos desvela sus antojos en una de las etapas más dulces de su vida.

Marta Castro comparte su primera foto de barriguita de embarazo

Después de pasar una mala época tras el fallecimiento de la abuela y el padre de Fonsi Nieto, la pareja anunció una de las noticias más esperadas: el embarazo de Marta Castro. «OLE OLE VAMOS A SER PAPIS!!! Cómo es la vida… siempre que pasa algo malo luego viene algo bueno!!! Estamos súper felices y lo queríamos compartir con todos vosotros, me da mucha pena que mi padre y mi abuela no puedan conocer a nuestro futuro bebé pero desde ahí arriba nos cuidarán mucho ❤️ @martacastro84″. Con estas palabras y una imagen de la pareja mostrando la imagen de su última ecografía, el ex de Alba Carrillo ha anunciado la excelente noticia.

Marta, por su parte, también ha hecho pública la noticia en su cuenta de Instagram. «¡No os puedo explicar lo feliz que estamos! Vamos a ser PAPÁS! Parece que entre todo el caos que estamos viviendo hay noticias buenas! Ampliamos la familia y queríamos compartir esta alegría con todos vosotros!«, dijo por aquel entonces.

La mujer de Fonsi Nieto desvela sus antojos

Marta Castro estaría en el segundo trimestre de embarazo, ya que incluso conoce el sexo del bebé que esperan: un niño, al que han decidido llamar Hugo, tal y como la propia pareja también desveló hace unos días. Ahora, Marta presume de una incipiente barriguita y es que a la joven ya se le nota el embarazo. A pesar de que todavía no está muy avanzado el embarazo, ya se puede ver cómo va creciendo su tripa en la fotografía que ha compartido con todos sus seguidores. Esta es la primera fotografía que ha compartido de su embarazo.

Además, Marta Castro también ha querido mostrar uno de sus antojos durante el embarazo: las milhojas. A través de los Stories de Instagram ha revelado que una conocida marca le había enviado este plato y ha asegurado que «me habéis hecho la mujer más feliz del mundo. No sabéis el antojo que tenía de milhojas. Me muero», ha asegurado en la publicación. La mujer de Fonsi Nieto no ha mostrado muchos más detalles de su embarazo pero sí que ha demostrado lo feliz que está por tener su primer hijo, fruto de su matrimonio con el Dj.