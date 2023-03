Marisa Jara se ha tenido que enfrentar a un nuevo golpe de salud. Si hace tan solo unos meses perdía de forma natural al bebé que esperaba tras quedarse embarazada ocho meses después de dar la bienvenida a su hija, Tomás, ahora ha tenido que pasar por quirófano de manera urgente. Tal y como aseguraba SEMANA, la modelo sevillana tuvo que ser operada de urgencia de un tumor maligno en el Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz de Sevilla. Un tumor que le habían detectado tras sufrir unas molestias que la llevaron al hospital. Horas después de su operación, y mucho más tranquila, Marisa Jara ha reaparecido desde el hospital en el que se encuentra para revelar cómo se encuentra y qué es lo que había ocurrido.

Ha querido sacar fuerzas de donde no las tenía para pronunciarse al respecto: "Familia no tengo muchas fuerzas pero os quería escribir desde el hospital. Un susto ha hecho que me tuvieran que operar de urgencia de otro tumor. Estoy recuperándome y quiero daros las gracias a tod @s por vuestros mensajes con tanto amor y tanto cariño que os escribo y se me saltan las lagrimas porque este cariño me llega y me hace más fuerte", comenzaba a decir en una publicación en la que aparece tumbada en la cama del hospital.

La modelo sevillana se ha mostrado muy agradecida por todas las muestras de cariño que ha recibido durante las últimas horas

Marisa Jara ha querido agradecer todos los mensajes de amor y cariño que ha recibido en estos momentos tan complicados a los que le toca volver a enfrentarse. Además de a todo el equipo médico que ha estado presente en su operación y posterior recuperación y, cómo no, a su familia y su pareja, Miguel Almansa, su gran apoyo: "Quiero darle las gracias al Doctor Manuel García de Loma y su equipo! , Manuel eres el mejor! También al hospital viamed de Sevilla por tanto cariño y a mi familia por tanto amor. Miguel Almansa eres mi vida entera junto a mi Tomasito no os puedo amar más-. Gracias a tod @s de corazón", sentenciaba en su publicación.

Nada más compartir sus primeras palabras tras su intervención quirúrgica, Marisa Jara ha recibido un aluvión de mensajes de cariño tanto de personas anónimas como de rostros conocidos y compañeros de profesión. Sara Sálamo era de las primeras en comentar: "Mucha energía bonita". También lo ha hecho Esther Arroyo: "Oh bonita que te recuperes pronto . Mucha fuerza y ánimo" o Marisa Martín-Blázquez: "Querida Marisa, toda la fuerza y el cariño del mundo. Mil besos", han sido algunos de los comentarios que se puede leer en su perfil.

A la modelo sevillana le han tenido que extirpar el ovario derecho

Afortunadamente, Marisa Jara se encuentra bien y la operación fue todo un éxito. Tras el primer diagnostico en el que le examinaron unos bultos, los médicos decidieron que tenía que operarse de manera urgente. Durante la intervención, a Marisa le han extirpado el ovario derecho. "Todo ha ido bien", nos aseguraron a SEMANA. Marisa Jara permanecerá unos días más en el hospital y, si evoluciona favorablemente, le darán el alta para que pueda irse a casa a seguir recuperándose y a estar junto a su hijo, su motor en estos momentos tan delicados.