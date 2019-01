Marisa Jara sorprendía a su entorno al confesar a través de sus redes sociales que, en plenas pruebas para convertirse en madre, le habían encontrado un tumor en el estómago que había que extirpar y que, por tanto, retrasaba sus ansiados planes de ser mamá en 2018.

Pero si algo caracteriza a la modelo es su carácter positivo y, por si cabía alguna duda de que no ha dejado atrás su sueño, así lo confirmó anoche en el estreno de ‘Gente que viene y bah’. Una Marisa Jara radiante atendió a la prensa y confesó que, como no podía ser de otra manera, su idea de ser mamá sigue en pie: “Yo desde luego no voy a parar y voy a luchar por mi sueño, que es ser mamá, así que de una manera u otra… En abril tengo mis segundos controles médicos y si todo esta correcto ahí podré empezar a buscar un tratamiento, así que no voy a perder la esperanza y voy a luchar”.

Sus palabras fueron alabadas por los periodistas presentes en el acto a lo que la andaluza quiso responder con un mensaje optimista: “Yo creo que es bastante importante la actitud, incluso es tan importante como un tratamiento o lo que te puedan decir los médicos o lo que sea. Mantener una actitud positiva ante lo que te puedan decir o lo que tengas es súper importante. Yo siempre he sido alegre y optimista y no me gustan nada las penas, me gusta ver siempre el vaso medio lleno.”

Así, queda más que claro que, a pesar de las dificultades, Jara es una mujer de palabra que seguirá luchando por cumplir todos y cada uno de sus sueños.

