Marisa Jara está de enhorabuena. La modelo está de nuevo embarazada a sus 42 años junto a su pareja, el empresario Miguel Almansa, tal y como publica Lecturas. Esta vez, de forma natural. Esta noticia llega apenas ocho meses después de dar la bienvenida a su primer hijo, Tomás, que será hermano mayor el próximo verano y que fue ‘in vitro’.

La modelo no ha podido esconder su felicidad al anunciar que va a convertirse en madre por segunda vez, pero esta vez, de forma natural. Tal y como asegura al medio anteriormente citado, está embarazada de dos meses y dos semanas. Además, ha sido toda una sorpresa para ella y su pareja, ya que en principio no se podía convertir en madre de forma natural.

La modelo dará la bienvenida a su segundo hijo en verano

No estaba entre sus planes quedarse embarazada, pero lo ha conseguido de forma natural. De hecho, Marisa Jara tenía congelados sus óvulos para volver a ser madre, pero por ahora no hará falta, ya que se ha quedado de manera natural. Para ellos es una gran noticia, ya que su idea era dar un hermanito o hermanita a su hijo Tomás, al que llaman cariñosamente ‘Tomasito’.

La modelo, que dio a luz el pasado 1 de abril, recordaba hace unos meses que no ha sido tarea fácil convertirse en madre. «Tenía muchas ganas de ser mamá, pero Dios lo ha puesto en el momento adecuado», contaba emocionada durante una entrevista. Ahora va a poder revivir esta experiencia y lo va a exprimir al máximo, porque según declara al medio anteriormente citada, «echaba de menos mi barriguita».

Quiso ser madre soltera

La sevillana ya explicó en su momento que estaba decidida a ser madre soltera y para ello se sometió a distintas pruebas, entre ellas, un TAC. Fue entonces cuando le detectaron un tumor. Reconocía que acababa de dar vida, pero también se la han dado a ella. «Ahora que soy madre y tengo a esa persona tan pequeñita de la que tengo que cuidar, rezo todos los días para que el cáncer no vuelva a mi vida», declaraba sincera. Un primer bebé muy deseado que llegaba a su vida tras sufrir un cáncer de estómago, 19 operaciones por la endometriosis que padece y muchos años soñando que llegara este momento.

Ser mamá, una de sus mayores ilusiones

Hace unos meses, era ella misma quien confirmaba que se había sometido a un tratamiento de fertilidad para conseguir quedarse embarazada, algo que se convirtió durante años en una de sus mayores ilusiones. «Tras un cáncer de estómago, 19 operaciones -por la endometriosis que padezco- y después de años buscando cumplir este sueño, Miguel y yo podemos sentir el latido de nuestro bebé. Hoy por fin puedo contarlo porque todo marcha bien. Hemos querido esperar a este momento porque soy una paciente de riesgo, porque todo tiene su momento, porque no podía y no quería hacer sufrir a los que me rodean, a todos los que me han apoyado en este proceso», anunciaba al cumplir el primer trimestre de embarazo de su hijo Tomás.

No ha sido un año fácil para la modelo. A principios de enero de 2021, ella y su pareja confirmaban su ruptura, pero unos meses después volvían a reaparecer juntos. Meses después de darse una segunda oportunidad supieron que se convertirán en padres. El nacimiento de su bebé los convertirá en una feliz familia. Se conocieron en una Feria de Abril y comenzaron su romance en 2019.