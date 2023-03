Marisa Jara, ante su gran temor: "El cáncer puede reproducirse"

"Lo importante es que me he salvado otra vez", confiesa Marisa Jara tras ser intervenida de un tumor maligno.

Han pasado solo cuatro días desde que Marisa Jara fuera dada de alta tras ser operada de urgencia en el Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz de Sevilla. Allí le extirparon el ovario derecho y algunos quistes después de que le fuera detectado un tumor maligno. Este nuevo revés de salud obliga a la modelo a afronta, una vez más, la enfermedad contra la que lleva años luchando. La primera vez que te diagnosticaron un cáncer fue en 2018. Ahora, esta dolencia vuelve a aparecer. Según ha contado a SEMANA, se encuentra "bastante recuperada" de la intervención. Pero sus peores temores vuelven a aflorar. Y es que los especialistas le han advertido de los peligros que entraña este último brote. "El médico me ha hablado de la gravedad de este cáncer y de que se puede volver a reproducir", nos dice. "Tengo que estar atenta. Este cáncer se ha enamorado de mí. ¡No me deja!".

Las primeras señales de su enfermedad aparecieron hace unos meses. Marisa Jara tuvo un aborto a finales de aborto el pasado mes de diciembre, y poco después empezó a notar algunas molestias que la llevaron al hospital. "Perdí un bebé hace unos meses y en la ecografía ya se vio algo", nos cuenta. "Luego acudí al médico por unos fuertes dolores en el abdomen y al hacerme unas pruebas el radiólogo detectó el tumor. Me ingresaron de urgencia y me han operado. Me han quitado el ovario y también me han limpiado unos quistes".

Afortunadamente, la cirugía ha sido un éxito. Le han extirpado el ovario derecho. "Todo ha ido bien", explica, aliviada. Sin embargo, no se puede relajar del todo porque no está curada al 100%. "Cada tres meses tengo mis controles, porque ese tumor se puede volver a reproducir y eso es lo que me ha pasado ahora en el ovario derecho", apunta la andaluza.

A pesar de las dificultades, Marisa Jara no tiene intención de derrumbarse. En abril de 2022 nació su primer hijo, Tomás, fruto de su relación con Miguel Almansa. Le costó mucho ser madre, ya que debido a sus problemas de endometriosis "era imposible quedarme embarazada de forma natural". Debido a la endometriosis ha tenido que pasar un total de 19 veces por quirófano, pues "es una enfermedad dolorosa" y "crónica". Finalmente tuvo que recurrir a un tratamiento de inseminación artificial para poder hacer realidad su sueño. Su niño, al que cariñosamente llama Tomasito, le "quita las penas". Orgullosa de su niño, señala: "Es lo más bonito del mundo. Es el centro de nuestras vidas. Ha sido un niño muy deseado".

"Ha sido una situación bastante dura y dolorosa. Me han abierto la barriga de arriba hacia abajo, pero mira: capote y a torear", dice a SEMANA tras su reciente ingreso hospitalario. Mientras se recupera en la casa que comparte con su familia, mira el futuro con optimismo: "No pasa nada, van a ser solo unas semanas y esto también va a pasar. Lo importante es que me he salvado otra vez. Estoy en buenas manos. Quejarme y hacerme la víctima no es lo mío. En el fondo soy afortunada".