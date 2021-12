El caso de Mario Biondo sigue en el punto de mira ocho años después de su muerte. El marido Raquel Sánchez Silva, presuntamente, decidió poner fin a su vida el 3 de mayo de 2013. Desde entonces, la familia del cámara italiano ha luchado por reabrir el caso, el cuerpo ha sido exhumado dos veces y se le ha sometido a tres autopsias. Los padres del cámara nunca creyeron que fuera el suicidio el motivo de la muerte de su hijo. Ellos aseguran que murió en extrañas circunstancias y por ello piden que se reabra el caso y se vuelva a investigar tras las investigaciones en nuestro país que descartaban cualquiera otra hipótesis que no fuera el suicidio. Su cuerpo fue hallado sin vida en su casa de Madrid y a día de hoy sigue habiendo incongruencias en el caso. Las analizamos todas.

Dos personas más estuvieron junto a él en la noche de su muerte

A pesar de que la Fiscalía de España cerró el caso, en Italia continúa abierto un expediente judicial bajo la presunción de que podría haber sido asesinado. Como hemos dicho anteriormente, fue la familia de Biondo (sin contar a la presentadora) quienes nunca se creyeron que se quitase la vida. Por este motivo, han aportado pruebas para que el caso siga abierto a día de hoy, ocho años después. Las últimas informaciones apuntaron gracias a una exhaustiva, aunque lenta, investigación que habían localizado dos smartphones que se conectado a las cuentas de Facebook y Twitter de Mario durante la madrugada del 30 de mayo de 2013 en la que perdió la vida. Uno de estos teléfonos móviles se conectó de forma automática a la red WiFi de la casa, lo que evidencia que conocía la contraseña, por lo que mantenían relación estrecha con la pareja.

2. ¿Dónde estaba Mario Biondo la noche de su muerte?

Esta investigación la hizo un despacho de Estados Unidos, que también dio nuevos datos reveladores sobre el caso. Unos datos contradictorios que fueron obviados por la investigación que se realizó en España tras su muerte. La noche en que el cámara falleció su móvil no se movió de casa (lo prueba la conexión al wifi) mientras que hay otra versión distinta que lo sitúa en un club de alterne bebiendo y que pagó sus copas con una tarjeta de crédito que nunca fue encontrada.

3. La posición del cuerpo en el que fue hallado el fallecido

Otra de las cosas que ha generado controversia ha sido la forma en el que fue hallado el cuerpo sin vida de Mario Biondo. Según varios criminólogos su muerte no se pudo tratar de un suicidio. Los peritos forenses contratados por la familia de Biondo defendieron que la posición en la que apareció el cuerpo de Mario “sería incompatible con un posicionamiento voluntario en el ámbito de una dinámica suicida; y las fuerzas físicas en juego no habrían permitido que la cabeza apareciese en la posición en que se encontró”.

4. La familia Biondo denunció al médico forense de la segunda autopsia

Como hemos dicho anteriormente, el cuerpo de Mario Biondo fue exhumado hasta en dos ocasiones y se le ha sometido hasta tres autopsias diferentes. Los padres denunciaron al doctor Paolo Proccacianti, el forense encargado de realizar la segunda autopsia al cuerpo y sobre cuyo material biológico se dictaminó el resultado de la tercera. El órgano superior creyó que el asesor oficial de la fiscalía y su ayudante pudieron cometer irregularidades como la de analizar los restos de otra persona.

5. Las contradicciones de Raquel Sánchez Silva en las declaraciones ante el juez

Durante los últimos días, hemos visto imágenes inéditas de la presentadora declarando ante el juez por la muerte de su marido. En las diversas declaraciones que la presentadora ha hecho ante investigadores (tanto españoles como italianos) las contradicciones se suceden. A veces aseguraba que Mario Biondo había consumido estupefacientes y en otros casos que no; en algunos momentos hablaba de que el cámara era muy feliz y quería vivir y en otros que le había hablado de quitarse la vida… y así con diferentes aspectos.

6. El ordenador de Mario Biondo fue espiado después de su muerte

Aunque en un primer lugar fijaron la hora de la muerte a las 6 de la mañana, todas las investigaciones posteriores determinaron que falleció a la 1 de la madrugada. Después de esa hora, hay una llamada saliente de su teléfono y además que al día siguiente, alguien se conectó a su ordenador hasta en tres ocasiones diferentes.

7. La madre de Mario Biondo asegura que nunca fue vio a Raquel Sánchez Silva llorar

Sí haciendo muecas de dolor, pero nunca con lágrimas. Eso asegura la madre del fallecido. “Mario, amor mío, me has dado el verdadero amor ahora yo no tengo nada sin ti, pero prometo que seré feliz por ti” o “Quédate conmigo en la proximidad de mi aliento. Adiós, amor” fueron algunas de las frases que Raquel Sánchez Silva dijo en el último adiós de su marido.