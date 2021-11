María Teresa Campos está a punto de comenzar una nueva vida en su nuevo hogar. Si hace unos días la veíamos supervisando todo sobre la mudanza a su próxima vivienda acompañada de Gustavo, su fiel chófer del que no se separa, ahora la hemos visto acercándose a la propiedad para ultimar todos los detalles antes de mudarse de manera definitiva. A la popular presentadora no le ha sido fácil encontrar la casa de su sueños y ahora, que lo ha conseguido, quiere que salga todo perfecto. Por este motivo, cada vez que alguien se acerca a la vivienda para hacer algún cambio o arreglar algún desperfecto, la veterana presentadora no pierde detalle. Está muy preocupada por las reformas necesarias de su ático antes de mudarse de manera definitiva.

María Teresa Campos está a punto de mudarse a su nueva casa tras meses de búsqueda

Para la periodista no ha sido fácil encontrar la casa de sus sueños, ya que además de intentar que esté adaptada a sus necesidades y completamente equipada, los vecinos no se lo han puesto fácil. Si en un primer momento tenía previsto mudarse a la urbanización de su hija, Terelu Campos, se creó un grupo de WhatsApp llamado ‘No Teresa’. Esto hizo que no se pudiera mudar hasta allí y buscara, acompañada por sus amigas, de otro lugar de ensueño para mudarse. Algo que encontró y que quiere que salga todo a pedir de boca.

María Teresa Campos es exigente con el lugar donde pasará sus próximos años. Ha elegido un ático para alquilar después de vender, por fin, su mansión. Como hemos dicho anteriormente, quiere que salga todo perfecto y por este motivo se acerca de vez en cuando a supervisar que todo vaya saliendo bien. Ahora, la hemos visto acompañada de una buena amiga y ha sido fotografiada en las inmediaciones de su nueva casa hasta donde se ha acercado junto a su íntima amiga.

Quiere cerciorarse de que todo salga bien para mudarse lo antes posible

María Teresa Campos quiere que los últimos preparativos se terminen lo antes posible y poder mudarse pronto. Quiere ya relajarse y cerrar este capítulo de su vida y asentarse en su nuevo hogar. Además, quiere ya fijar su domicilio y olvidar el pasado. Y es que tal y como aseguró en su momento Terelu Campos, no fue fácil para su madre despedirse de su casa. «Tengo un sentimiento agridulce por el dolor que le causa a ella. Hasta el jueves no fue consciente de muchas cosas, de la vorágine de cajas, cuando vio su habitación desmontada fue un momento muy duro…«, dijo en ‘Viva la vida’ hace unos días.

La hermana de Carmen Borrego era consciente que a partir de ahora su madre tiene que darle cierta normalidad a la nueva etapa de su vida. Sin embargo, hasta que el ático esté a punto, María Teresa Campos vivirá con la madre de Alejandra Rubio. «Aún no está en las condiciones para que ella esté ahí. Cuando vi cómo estaba la casa, dije que bajo ningún concepto se quedaba ahí. Mi madre tiene su habitación en mi casa. Ojalá tuviera yo más sitio para que estuviera conmigo. ¿Tú sabes lo que es para una señora de una edad llegar a una casa llena de cajas? ¡Qué necesidad tiene de pasar por eso!», hacía hincapié.