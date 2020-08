María Teresa Campos ha realizado un guiño con el que deja más que claro que está muy orgullosa de su hija Terelu Campos y su entrevista en SEMANA.

Hace poco menos de una semana esta revista sorprendía con un posado exclusivo que dejaba boquiabierto a millones de españoles. Terelu Campos se convertía en portada de SEMANA después de enfundarse en traje de baño y mostrar su nueva figura públicamente. A sus 55 años la colaboradora de televisión confesaba a este medio no sentirse del todo segura consigo misma, a pesar de la pérdida de peso que había experimentado en las últimas semanas y, además, abría su corazón para desvelar el portazo que había decidido dar al amor. «No siento que le guste a nadie», comentaba. Una extensa entrevista en la que hizo balance de un año que nos dejara poso a todos los mortales. Precisamente tras esta revelación, su madre, María Teresa Campos, ha demostrado que es, sin ningún género de dudas, la mayor fan de su hija y, de hecho, no tiene ninguna intención de disimularlo.

La periodista ha cambiado su fotografía de perfil de WhatsApp y en este momento ha preferido decantarse por la portada exclusiva de SEMANA en la que aparece su primogénita. Un gesto con el que deja más que claro que está orgullosa de Terelu y de cada paso que da, entre el que se encuentra, por supuesto, la charla de Terelu y esta revista que vio la luz hace menos de siete días. Aunque este guiño no es el único que une a la presentadora con SEMANA, ni mucho menos. Este verano María Teresa llegó a Instagram, red social en la que cada día gana seguidores y en la que, por cierto, ella sigue a esta revista para permanecer pendiente de todas las noticias que ofrecemos, más aún si una de sus hijas aparece en ellas, tal y como ha demostrado en su teléfono móvil.

Su último encuentro público

Ambas habían pasado unos días en Málaga, pero poco a poco toca reincorporarse a la normalidad. Fue hace algunas semanas cuando María Teresa contó con su hija como invitada a su canal de ‘Enredadas en la Red‘, cita en la que no dudó en repasar junto a su hija cómo era su relación así como los inconvenientes que Terelu había podido encontrarse en su carrera al «ser hija de». Entonces, la que fuera reina de las mañanas incluso le pidió perdón a su hija por las distintas situaciones que este vínculo familiar le había provocado, una conversación que una vez más le hizo copar titulares. Tras comentar que Terelu es la que mayores lazos conserva en la Costa del Sol, a pesar de que resida en Madrid desde hace varias décadas, María Teresa lanzó una pregunta que no dejó indiferente a nadie. «¿Hay algo que se te haya quedado por decirme?», preguntó María Teresa. Y, a pesar de que Terelu Campos confesaba que no y que siempre que había tenido que decir algo a su madre lo había hecho, la matriarca de las Campos aprovechaba ese instante para ser del todo sincera.

«A mí sí me ha quedado algo por decirte y lo he pensado muchas veces. Dios mío…con tanto trabajo bien hecho que no es porque sea mi hija sino porque es así. De los que yo me siento muy orgullosa…nunca te he dicho perdóname por ser mi hija. Si no fueras mi hija hubieran pasado otras cosas que yo veo que pasan…», dijo María Teresa. A sus ojos su profesionalidad no había sido del todo valorada y, además, ha dejado caer que, en ciertos momentos de su carrera, algunos trabajos no han salido adelante por su apellido. Sus palabras no pillaban por sorpresa a Terelu, quien se mostró muy comprensiva ante esta confesión de María Teresa Campos.

«Te entiendo porque a mí me ocurriría lo mismo con mi hija, pero yo he tenido una suerte tremenda de que seas mi madre. En el aspecto personal y también en la profesión…aprender todos los días, saber algo, todos los días apoyarnos. Para mí es una recompensa, aunque esté en un momento en el que me gustaría que cuajaran cosas. No tengo prisa, he aprendido a tomarme la vida con calma y disfrutar de la vida porque creo que es importantísimo», respondió Terelu Campos. Lo hacía tranquila, con sosiego y sin indignarse ni un ápice, a pesar de que en varias ocasiones hay quien ha atribuido algunos de sus trabajos a «posible enchufe«.

Fuera de estas polémicas, lo cierto es que a ambas les sonríe el plano profesional, aunque en distintos formatos. Por un lado, el aterrizaje de María Teresa en Youtube ha sido un auténtico éxito hasta tal punto que su canal cuenta con miles de suscriptores e invitados con gran peso en la actualidad y, por otro, Terelu Campos continúa con sus colaboraciones televisivas en ‘Viva la vida‘.