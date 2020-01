¿María Teresa Campos está buscando novio? Esto es lo que opina Terelu

Después de que María Teresa Campos haya ofrecido una entrevista explicando los detalles de su ruptura con Bigote Arrocet, Terelu ha valorado las declaraciones de su madre.

«Es ahora cuando la he visto sufrir de verdad»

La colaboradora de ‘Viva la vida’ ha explicado al equipo de redacción de ‘Sálvame’: «Estoy bien». Sobre la entrevista que ha concedido María Teresa desvelando cómo se terminó su noviazgo con Bigote, ha explicado: «Esas cosas le pertenecen a ella».

«Dice que él ha sido una persona buena con ella», recordaba la presentadora.

«¿Estas contenta con la ruptura?», le preguntaba Carlota Corredera. «No. Nunca uno puede estar contento cuando ves a la persona que más quiere en el mundo sufrir», respondía la malagueña. «Si esa persona no estaba haciendo sufrir a tu madre, en el fondo no deja de ser una alegría», matizaba la gallega. Pero Terelu dejaba claro: «Ella era feliz».

A Terelu ahora solo le preocupa que su madre esté bien. «Se han podido decir muchas cosas de él, pero es ahora cuando la he visto sufrir de verdad.» Cree que las sinceras declaraciones de su madre se deben a que «estaba nerviosa, como con necesidad de desahogarse. Se sentó y empezó a hablar. Al periodista no le dio tiempo ni a formular las preguntas».

«La felicidad no está solo en un hombre»

Sobre el futuro que desea para su progenitora, la andaluza se ha mostrado muy sincera. «Espero que sea una vida en la que recupere su felicidad. Que la felicidad no está solo en un hombre es algo que he descubierto hace poco. Hace más de cuatro años y medio que no tengo pareja y se puede ser feliz sin pareja. ¡Yo no se la voy a buscar! ¡No me la busco a mí!», bromeaba.