María Teresa Campos es una de las mejores amigas de Mila Ximénez. La colaboradora anunciaba este miércoles en ‘Sálvame’ que padece cáncer de pulmón. Una noticia que su círculo más próximo, como su hija Alba Santana o sus amigos Jorge Javier Vázquez, Kiko Hernández y Terelu Campos conocían. Sin embargo, otras muchas personas del entorno de la sevillana se enteraban de su enfermedad en directo. Fue el caso de la malagueña, que se enteraba hace apenas unas horas del diagnóstico de la colaboradora.

La sevillana sorprendía a sus compañeros al confesar que había ido al médico tras sufrir intensos dolores de espalda. En un principio pensó que podría tratarse de un pinzamiento, pero se trataba de algo más grave. «Tengo un tumor, un cáncer de pulmón. Ese es el diagnóstico. Me lo van a tratar. Está localizado, no se le puede pegar un tiro porque hay ramificaciones que no están muy controladas y hay que hacer sesiones de radioterapia y quimioterapia. He pasado mucho miedo. Tengo miedo a morir», admitía.

María Teresa: «Mila es una guerrera»

La ex de Manolo Santana adelantaba que la semana que viene comenzará el tratamiento. «Ya tengo una prueba para ver qué movimiento tienen las células cancerígenas o si están localizadas. Son seis tratamientos cada seis semanas durante unos seis meses«, detallaba. «Estoy asustada, pero lo vamos a conseguir. No va a poder conmigo este puto bicho. He salido de cosas peores. El cáncer no va a poder conmigo», añadía. Si todo va según sus planes, se reincorporará al trabajo en septiembre. Hasta entonces, seguirá adelante con su vida: no quiere «vivir como una enferma».

María Teresa Campos está convencida de que su amiga va a salir airosa de este revés. «Es una guerrera», ha señalado en ‘Sálvame’. La malagueña se enteraba ayer de la fatal noticia, ya que Mila no le había contado nada. «Hace unos días me dijo que se encontraba muy mal y llamé a María, mi fisio, y le dije que iba a ir para allá y que la viera. Imaginaros que después de eso ya no sé nada, hasta anoche que voy a poner el Telediario y cojo ese final», confesaba. «Yo no soy guerrera, guerrera es mi familia, pero hemos salido de eso y tengo que reconocer que en el primer momento me hundí, es humano. Luego la llamé y ella con dos narices quería consolarme. ¡Por eso lo va a superar!».

«Ella nos está dando fuerza a nosotros»

«Lo va superar por los suyos, por sus compañeros y por los que la queremos y porque tiene que demostrar quién es», manifestaba María Teresa. «La fuerza que ella tenga nos ayudará a nosotros en los momentos que estemos viviendo. Ella anoche quería consolarme a mí. Yo me hice la fuerte y le dije: no voy a llorar, te he llamado para animarte, que en mi familia lo hemos pasado todos», decía, con la voz rota. «No voy a pensar, no voy a llorar ni voy a hacer lo que ella no hace, ¿estamos? Gracias a ella porque ella es la que nos está sosteniendo a nosotros en este momento. La verdad es que cuando las personas están tan unidas en un programa como el vuestro, que lleváis tantos años juntos, se hace una familia».

María Teresa recuerda la batalla contra el cáncer de su familia

La presentadora ha recordado la lucha de su familia contra el cáncer. Hace casi 12 años tuvo que apartarse temporalmente de la televisión para hacer frente a un cáncer de garganta en forma de nódulos. «Me acuerdo cuando llegué yo para que el médico me viera la garganta y de repente me sueltan que tengo eso». Salió bien parada, pero se llevó un susto enorme: «Para mí era muy duro porque era mi instrumento de trabajo. Todo fue bien y todo lo de ella va a ir bien».

Kiko Hernández ha explicado el motivo por el que su hija no le había contado nada sobre el cáncer de Mila: «Seguro que Terelu no te lo ha querido contar para no preocuparte». Según el colaborador, Terelu «se enteró el pasado lunes y está siendo un gran apoyo para Mila».

La Campos se despedía de los colaboradores con un mensaje de ánimo para su amiga, así como para el equipo del espacio de Telecinco: «Que os quiero a todos. La fuerza que a mí me quede, porque ya tengo unos años, se la paso a ella».