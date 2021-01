María Pombo ha querido responder tajante a una de las suposiciones más complicadas que han hecho sobre ella y la relación que puede tener con Alice Campello, la actual mujer de su ex, Álvaro Morata.

María Pombo se ha unido a la moda de las ‘influencers’ de contestar a preguntas que le hagan sus seguidores con un verdadero o falso. Como no podía ser de otra manera, ha tenido que contestar cosas sobre su vida al lado de su marido, Pablo Castellano, y su hijo, Martín. Además, ha tenido que ver cómo hacían suposiciones sobre ella que eran totalmente falsas.

Pero no todo han sido preguntas sencillas de contestar. Y es que María Pombo ha declarado qué piensa del divorcio si algún día tuviera que dar ese paso o qué haría si su marido le fuera infiel. Además, la ‘influencer’, que cuenta con más de 1,7 millones de seguidores, ha tenido que leer una afirmación que podría haber evitado contestar, pero ha preferido ser sincera.

«Odias a Alice Campello», le escribía un seguidor. Hay que recordar que la italiana es la actual mujer de Álvaro Morata, con el que María Pombo mantuvo una relación durante unos años. La ‘influencer’ ha querido dejar claro que esa afirmación es totalmente falsa y se atreve a decir, incluso, que ha coincidido con ella y que no tiene ningún problema.

María Pombo contesta rotunda a si odia a la mujer de Álvaro Morata

«Esto es completamente falso. No la odio. Las pocas veces que he coincidido con ella me ha caído MUY bien. Lo de odiar a las novias de tus ex o las ex novias de tu novio simplemente por «ser» me parece algo de otra época y nunca lo entenderé», comienza diciendo para zanjar cualquier rumor. Aún así, plantea una hipótesis: «Otra cosa muy diferente es que se metan en tu relación o te hagan algo personalmente… entonces ahí estaría justificado», dice rotunda.

Felizmente casada con Pablo Castellano

A pesar de que ella ha confesado en alguna ocasión a través de sus redes sociales que en un momento de su vida lo pasó muy mal por amor, nunca desveló la identidad de la persona con la que estaba en ese momento. Pero lo cierto es que todo apunta a que sería justo cuando lo dejó con el futbolista.

Actualmente mantiene una relación con Pablo Castellano, con el que se dio el ‘sí, quiero’ el 22 de junio de 2019 en Cantabria, rodeada de toda su familia y amigos. El 27 de diciembre de 2020 dieron la luz a su primer hijo, un bebé al que llamaron Martín y con el que no paran de compartir ya publicaciones.

María es una de las ‘influencers’ más conocidas y seguidas de nuestro país, lo que le ha permitido convertir esto en su forma de vida. Ella misma hablaba en el plató de ‘El Hormiguero’ que tiene un equipo muy grande que hace posible que todo el trabajo salga adelante. Entre los miembros de su equipo hay otros muchos rostros conocidos.