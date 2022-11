A María Pombo le jugó una mala pasada su carrete de fotos del móvil y es que en su paso por ‘La Resistencia’ y cumpliendo con las extravagantes peticiones de David Broncano terminó desvelando por error que está embarazada. O al menos eso es lo que entendió todo el mundo cuando se percató de cuáles eran las últimas fotografías que la influencer se había hecho y en las que se podía ver un predictor que marcaba positivo en embarazo, así como la cara de sorpresa de la propia María Pombo tras ver el resultado. Pero por si había más dudas, había una tercera foto de la joven de perfil en el baño de su casa presumiendo de incipiente tripita de embarazada frente al espejo. Pese a todas las evidencias de que ella y Pablo Castellano podrían estar esperando la llegada de su segundo hijo, ella ha preferido guardar silencio y jugar al despiste.

Vídeo: Europa Press

María Pombo ha tenido oportunidad de responder de nuevo a la necesaria pregunta sobre si es verdad que está de nuevo embarazada. Lo hace tras acudir a un acto público tras ser fichada como madrina de la presentación de un nuevo spot de un cava, donde ella tenía pensado tan solo posar y sonreír, pero no confirmar ni desmentir nada sobre su estado de buena esperanza. Sin embargo, aunque se niega a dar el paso en la fiesta y también a su regreso a casa, en sus palabras se encierra un mensaje clave que ha sido entendido por muchos como una promesa de que cuando llegue el momento podrá confirmar la buena nueva, aunque aún debe esperar un poco para que esto llegue.

“Es que no voy a hablar, ya lo he dicho muchas veces, no tengo nada que decir, cuando tenga algo yo lo digo siempre”, comienza María Pombo a subrayar su deseo de guardar silencio sobre si está o no embarazada. Sin embargo, después desconcierta al añadir que “lo mejor es que los temas personales sean personales hasta que se pueda hablar”. Lo personal, para la influencer que comparte su vida día a día en redes sociales y de vez en cuando en las revistas de corazón, es relativo, pero la mención de “hasta que se pueda hablar”, lleva implícito que llegará un momento en el que podrá decirlo sin mayores reparos. Muchos creen que esto se debería a que aún no ha superado el primer trimestre de embarazo y hasta que no pase no se pronunciarán al respecto. Habrá que esperar entonces…