Durante los últimos días hemos conocido que Belén Rodríguez le había prestado a Kiko Hernández la friolera cantidad de 100.000 euros. Una noticia que destapó Jorge Javier Vázquez, aunque sin dar nombres, y que poco a poco se fueron sabiendo todos los detalles. De hecho, una de las personas que más ha hablado al respecto es María Patiño, quien ha revelado que un total de 14 personas sabían esta historia y que a ella se lo había contado directamente Belén Rodríguez. Sin embargo, la propia Belén la desmiente y asegura que ella no le había dicho nada a Patiño, lo que ha hecho que la presentadora se rompiese a llorar en directo. Un tenso momento después de que Rodríguez haya grabado el polígrafo que se emitirá en ‘Sálvame Deluxe’.

Belén Rodríguez ha asegurado que ella se lo ah contado a su círculo más íntimo, entre los que no se encuentra María Patiño. «Yo a las personas que le he contado esto lo he hecho bajo secreto de sumario. Esto lo hice en un marco de confianza y secretismo absoluto. No era un comentario que se vaya haciendo de manera banal», revela la colaboradora. Terelu Campos ha querido saber el motivo por el que Patiño se ha roto a llorar al ver a Belén Rodríguez, quien está muy molesta con todo lo que se ha hablado durante estos últimos días.

«No puedo cambiar de versión porque no he mentido», dice María Patiño

María Patiño ha revelado el motivo por el que se ha roto al reencontrarse con la que ella creía que era íntima amiga: «No estoy convencida de lo que me ha pedido el programa y hoy me siento mal conmigo misma y yo no puedo defender lo que no me creo. Yo solo puedo dar la cara por mí y no quiero que nadie se sienta traicionado por mí. No me compensa. No puedo cambiar de versión porque no he mentido«, ha revelado. Además, ha asegurado que ella contó que era conocedora de la historia para defender a Belén Rodríguez: «Yo lo conté ayer. En una conversación recuerdo ese comentario y yo lo conté porque me parecía injusto que otras personas dijeran que Belén se quejaba de que Kiko Hernández no le hubiese pagado en los plazos establecidos», ha dicho.

Por su parte, Belén Rodríguez también ha contado los motivos por los que está tan enfadada con algunas de sus amigas. «Mira a mí lo que me ha acabado de dar la estocada con todo esto y he sentido vergüenza ajena es pensar que 14 personas en una mesa han hablado de una intimidad mía. Yo siempre he dicho que estoy muy orgullosa de compartir mi vida. Me gusta compartir mis cosas con mis amigas pero que yo confíe en ellos y que este tema sea tema de conversación para 14 personas, a mi eso me llega«, dice. Además, la colaboradora asegura que Kiko Hernández le devolvió el dinero «8 meses antes de que acabara el plazo».