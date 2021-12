Además de periodista de raza, María Patiño siempre ha tenido fama de ser una mujer con enorme éxito entre los hombres. Es algo que la propia colaboradora y presentadora ha contado este jueves en ‘Sálvame‘. A la gallega le preguntaban por su relación con un fotógrafo cuando ha contado parte de su historial amoroso. «Sexualmente he sido lo más activa que he podido», reconocía.

Fue así, hablando de sus ex, cuando se ha animado a revelar que una vez dijo no a una estrella de Hollywood: «Tuve la oportunidad de estar con un actor internacional». Hacía referencia a alguien tan conocido en la meca del cine como Andy García. Todo sucedió «hace años», cuando fue a Granada a cubrir una película. «Uno de los actores principales era Andy García», detallaba. «Yo estaba en la recepción del hotel. Vino un escolta y me dijo: ‘Señorita, el señor García quiere que suba a su habitación. Era muy tímida y esas cosas no me gustan».

«No hubiese podido disfrutar sexualmente estando casado»

Cuando Patiño recibió esta proposición indecente por parte del intérprete cubano, ella sabía que estaba comprometido y que tenia una familia. Un detalle que la echó para atrás. «Él estaba casado con una cubana y es padre de tres hijos. Le dije a una compañera: ‘Sube conmigo». Cuando la puerta de la suite en la que se alojaba Andy García se abrió, se encontró con una estampa imposible de olvidar. «Aparece Andy García con una camisa blanca y un pantalón vaquero y detrás un piano de cola con un montón de quesos y un montón de vino», ha recordado. Sus compañeros no daban crédito al relato de Patiño, que sonaba a ‘Pretty Woman’, tal y como ha dicho Carlota Corredera. La presentadora le preguntaba si se ha arrepentido alguna vez de rechazar al actor. «Es una anécdota que la quiero compartir porque no te suelen ocurrir. No me arrepiento porque no hubiese podido disfrutar sexualmente estando casado».

María Patiño ha explicado que poco después de su breve encuentro con Andy García, este «se separó». Y ahí quedó su historia al completo de la ocasión en la que pudo haber tenido una noche de pasión con el actor de ‘El Padrino III’, ‘Muerte en Granada’ o ‘Los intocables de Eliot Ness’.

Minutos antes, la periodista se mostraba abierta a compartir con la audiencia sus «grandes secretos» en materia sentimental. Así, rememoraba que en el pasado tuvo un affaire con un compañero de profesión. «Yo era una chica que estaba soltera y estaba trabajando. Un día empecé a salir con un fotógrafo. Un día yo me iba a Cerdeña y estaba el el aeropuerto esperando para irme con una amiga. Antes de coger el avión me llama Gustavo Gonzalez. Me dice: ‘María, sabes que la persona con la que estás está con otra mujer’. Y yo dije: ‘¿Cómo? Antes de subir en el avión lo llamé y le dije: ‘A la mejor periodista que hay en este país jamás se la engaña. No vuelvas a llamarme». Así se las gasta la Patiño.