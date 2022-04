María Patiño y Antonio David Flores mantienen una guerra abierta desde hace meses. Este mismo martes el malagueño le recordó a la periodista la cita que tienen pendiente en los juzgados y es que él la denunció tras acusarle de colgar carteles por su ciudad con la palabra «maltratador». Horas después la comunicadora ha escrito unas declaraciones que de nuevo sitúan a ambos en el disparadero, pues María Patiño asegura sentirse atacada por el clan. «Estoy vejada, humillada y acosada por un padre y su hija. La familia Flores y no me voy a callar», dice la colaboradora de ‘Sálvame’. Palabras que llegan tras el tuit que el ex de Rocío Carrasco posteó en una de sus redes sociales, donde criticaba su trabajo como periodista y donde señalaba «la provocación» de Patiño.

Estoy vejada, humillada y acosada por una padre y su hija. La familia Flores y no le voy a callar — Maria patiño (@maria_patino) April 20, 2022

«Me cuesta entender que una mujer abanderada mediáticamente en la lucha contra la violencia de género, con cierta repercusión social por sus actuaciones, no condene ese deleznable tuit. Igual lo haces desde tu trabajo como periodista de raza que eres en La fábrica de la tele y Mediaset, ya que en Twitter lo fomentas (…) Te gusta jugar a la provocación, difamación, la injuria, la calumnia, el acoso, la incitación al odio. Las prácticas como armas desde Mediaset, justo a lo recogido en su código deontológico y ¿sigues trabajando? Para ya», dijo Antonio David.

Esta reacción cargada de indignación llegaba al leer a María Patiño al pronunciarse sobre la decisión de Rocío Flores de denunciar todas las amenazas que recibe diariamente en redes. Aunque Antonio David quizás esperaba que empatizara con ella, la colaboradora de televisión acusaba al youtuber de ser él quien lo incentivaba. «Es una realidad que vivimos muchos profesionales. Su padre lo incentiva», respondió Patiño, quien ha demostrado siempre no tener pelos en la lengua y dar siempre su opinión sin miedo al qué dirán.

Aunque su batalla ha tenido lugar en el universo 2.0 en los últimos meses, este miércoles habrían podido reencontrarse en los estudios de Mediaset. Antonio David Flores ha irrumpido en la Junta de Accionistas de Mediaset, ya que, para sorpresa de muchos, él tiene acciones en el grupo y ha podido dar un discurso repleto de peticiones ante los presentes. Durante prácticamente 20 minutos el padre de Rocío Flores ha expuesto cómo se siente y les ha pedido que en la cadena se frene la campaña contra él. «Si en contra de lo declarado por la justicia durante un año, si se les hubiera acusado a ustedes o a sus hijos ante millones de espectadores como maltratadores o de ejercer violencia vicaria con una resolución de sobreseimiento», ha comentado ante todos los accionistas sobre la causa de malos tratos que en su día le enfrentó con Rocío Carrasco. Quien ha permanecido en silencio sobre este y el resto de asuntos es Rocío Flores, que prefiere mantenerse al margen, al menos públicamente.