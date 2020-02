María José Suárez no ha podido evitar mostrar en público lo afectada que estaba tras la muerte de Miguel Ángel Jiménez, el empresario sevillano y exmarido de su gran amiga, Raquel Revuelta. El empresario falleció este jueves después de no poder superar una operación cardíaca, una noticia que ha dejado a toda la familia destrozada.

Al ser preguntada por la triste noticia, la modelo no ha podido evitar las lágrimas y ha tenido que abandonar el photocall porque no podía seguir hablando: «Esta mañana la verdad es que cuando nos enteramos…», comienza diciendo entre lágrimas. No ha podido seguir hablando y ha tenido que irse.