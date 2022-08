Hace un año que María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi se convirtieron en uno de las parejas sorpresas del verano. La diseñadora y el jinete continúan viviendo en una auténtica luna de miel y exprimiendo al máximo unas vacaciones infinitas. Desde sus distintos destinos estivales, entre los que se encuentran algunos paraísos del sur como Zahara de los Atunes, Tarifa o Marbella, los enamorados nos han hecho partícipes de sus imágenes más románticas.

De los cálidos chapuzones en la playa a las bellas puestas de sol, el verano de María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi está siendo muy especial, de eso no hay duda. A tenor por las publicaciones de la que fuera Miss España 1996, su relación está más que consolidada. No solo están dando rienda suelta a su amor durante estos cálidos meses, también han querido compartir las vacaciones con buenos amigos. Precisamente en la casa de unos íntimos, ambos protagonizaron uno de los momentos más memorables de sus vacaciones. Se produjo cuando el jinete la tiró a la piscina completamente vestida. «Otro año más, gracias Diego y @cristinasanabia por este día. Imposible no caer a esta piscina vestida con Álvaro Muñoz Escassi cerca», bromeaba.

El primer aniversario de María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi

Aunque durante los inicios de su romance ambos jugaron al despiste, ahora la pareja no esconde haber encontrado a su media naranja. El comienzo de esta historia se produjo después de que María José Suárez rompiera con su marido, el empresario Jordi Niego, padre de su hijo Elías. Actualmente reside con Álvaro Muñoz Escassi en la localidad donde ha crecido, el municipio sevillano de Coria del Río.

A sus 47 años, la exmodelo se sinceraba recientemente en redes y confesaba que mantiene una excelente relación con su ex, también contaba que el empresario se mudó a Sevilla cuando se separaron, antes residía en Punta Cana. «Ha estado viviendo a dos calles de mi casa». Además, indicaba que veía a diario al hijo que tienen en común. «Ahora se ha mudado a Barcelona y Elías va mucho por allí”. Asimismo, reconocía que no tiene pensado volver a ser madre.