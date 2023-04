Maria Cerqueira, la novia de Cayetano Rivera, luce bikinazo en la playa

Maria Cerqueira disfruta de unos días en la playa junto a su familia lejos de España. La presentadora y actual pareja de Cayetano Rivera aprovecha cada rato que tiene libre para disfrutar del sol, el mar y la buena compañía, como en esta ocasión. Ataviada con un bikini en tonos marrones y tierra, no se separa de sus gafas de sol. Junto a sus pequeños acompañantes juega con la arena lejos de los focos de la televisión portuguesa donde trabaja. Es una de las presentadoras, de hecho, del programa 'Em Familia' y que presenta junto a Ruben Rua y que tan feliz le hace: "Otro programa más lleno de alegría". Tiene un espíritu viajero y este momento playero llega justo después de un viaje a Madrid hace un par de semanas.

En las vacaciones por la Pascua, la modelo tomó un avión rumbo a Venecia. Allí posó en diferentes escenarios agradeciendo a la vida la oportunidad de haber podido acudir a Italia. "¡Porque la vida sabe diferente cuando no conoces tu destino!", escribía en perfecto italiano. Sus hijos son todo para ella y no duda en presumirlos siempre que tiene ocasión. Por el 20 cumpleaños de su hija Francisca C. Gomes, compartía un posado de ambas para una revista y numerosos momentos familiares de lo más orgullosa. "20 años de ti, más de la mitad de mí. ¡Te amo mucho! Enhorabuena Gonzalo Gomes (su padre), ¡muy orgullosa de nuestro equipo!", le dedicaba a la joven. De momento ninguno de los dos, ni Maria Cerqueira ni Cayetano Rivera, se han pronunciado sobre su relación. Tan solo una semana después de conocerse la noticia de su relación, el torero, por ejemplo, prefería mantenerse en silencio en su reaparición en Valencia.

La cercanía entre familias de Cayetano Rivera y Maria Cerqueira

Cayetano Rivera y Maria Cerqueira continúan con su relación desde que, como adelantamos en exclusiva en SEMANA, comenzaran una relación seis meses después de la separación de este. El torero ponía punto y final a su matrimonio con Eva González unos meses antes de ese momento. Ambos comenzaban vidas por separado, siempre con su hijo en el centro, y era este el que, tiempo después, encontraba el amor. Son muchos los momentos que, desde entonces, comparten juntos aunque uno viva en España y la otra en Portugal, lugar donde reside su familia y trabaja como presentadora de televisión. Ambos ya se habían conocido años antes, en mayo de 2019, cuando para el canal ITV Direto le entrevistó. El torero le descubrió en ese momento más sobre su profesión, su pasión por el toreo y su, por aquel entonces, vida personal y familiar.

Lucía Rivera y Francisca C. Gomes, hijas de ambas, han dado un paso más públicamente que hace ver la sintonía que se habría establecido entre todos en este romance. Este vínculo fue evidente cuando la primera le mandó una copia de su libro a la modelo y esta se lo agradeció a través de sus redes sociales. "No puedo esperar a leer lo que tienes que decir. Muchas gracias", le escribía mientras mostraba la cariñosa dedicatoria que la escritora le había dejado en la primera página. Las dos tienen el modelaje como profesión principal, por lo que no sería extraño que hayan coincidido o lo hagan próximamente en algún evento. Lucía ha estado al lado de su padre desde que se separara de la madre de su hermano y, desde que se conoció esta nueva pareja, así lo mostró. La joven comenzó a seguir a la presentadora portuguesa en las redes sociales y esta le devolvió el gesto de la misma manera.