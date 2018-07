Maradona desmiente que haya pedido matrimonio a su novia

No diga Diego Armando Maradona, diga espectáculo. Lo era en la década de los 80 con el balón en los pies y lo es desde que colgó las botas por sus continuos shows, salidas de tono, líos de faldas y demás apariciones. El caso es que en las últimas horas había sonado con fuerza en diferentes medios de comunicación que el astro de la pelota se había prometido con su novia, Rocío Oliva, a quien dobla en edad (ella tiene 28 y el 57).

Nada más lejos de la realidad, el argentino se ha desmarcado por completo de esta noticia, dada en exclusiva por la revista ‘Gente’. Lo ha hecho en un programa de su país, ‘Confrontados’: “Me caso cuando se me canta a mí, querido. Están haciendo una novela de todo esto que no tiene sentido. Cuando le pida el casamiento se lo voy a pedir a ella, no a ustedes”, dijo ‘El Pelusa’ refiriéndose a la prensa.

Diamantes y champán del caro

Los rumores cobraron fuerza a raíz de la aparición de un vídeo de Maradona pidiéndole -supuestamente- matrimonio a su novia, durante la fiesta de celebración de su 28 cumpleaños, el pasado sábado 21 de julio. La cita tuvo lugar en la casa que ambos tienen en el country Los Berros, en Bella Vista. El ‘10’ hincó rodilla y le dio un anillo de diamantes, justo antes de brindar con Dom Peringnon, el champán favorito de Diego.

Incluso, la propia Rocío Oliva habló tras la pedida: “Estoy feliz, porque este es mi último cumpleaños de soltera y puedo compartirlo con todos ustedes. Mis deseos para hoy y siempre son: ser feliz con Diego, que mi mamá y mi abuela Chiche sean eternas y que tengan salud todas las personas que amo”.

Maradona y su novia comenzaron a salir en 2012, cuando Rocío tenía tan solo 22 años. Son una de las parejas de moda en la farándula argentina. El exfutbolista ha sido noticia en las últimas semanas por varias razones: su bochornoso espectáculo en el Mundial de Rusia, su presunto affaire con Wanda Nara (mujer de su compatriota Icardi) y por conducir bajo los efectos del alcohol.