1 Enganchada a la 'slow life'

En el mundo en que vivimos, no son prácticos los sentimientos, no producen dinero, sin darnos cuenta de que UN ALMA SANA ES UNA FUENTE DE AMOR y EL AMOR VERDADERO NO TIENE PRECIO. A mí no me gusta correr. Me gusta meditar», confiesa. Así, la modelo admite ser una amante de la meditación. También es afín al concepto de ‘slow life’, una corriente de pensamiento vital que promueve una forma de vivir lenta, desacelerada y constructiva.