Mar Flores y Elías Sacal están pasando unos días en Madrid. A pesar de que las temperaturas están siendo bajas en la capital, la pareja tenía ganas de pasar unos días para que la modelo pudiera visitar a parte de su familia. Están disfrutando al máximo su estancia en Madrid, hasta donde han viajado después de varios días fuera de la ciudad. Están siendo días para estar juntos, demostrando que su relación marcha viento en popa.

A pesar de todos los rumores de separación que hay entre ellos y de que su relación ha sufrido varias idas y venidas, Mar y Elías parecen estar hechos el uno para el otro. Así lo dejan claro en su última aparición por las calles de Madrid. Aprovechando los días entre semana, la pareja ha salido a comer este pasado jueves.

Entre plato y copita de vino, Mar y Elías han mantenido una conversación de lo más animada. Además, la pareja ha tenido tiempo para dedicarse palabras de amor y también algún gesto cariñoso. Inmersos en su charla, ambos se han dejado ver de lo más cariñosos y se daban un tierno beso antes de seguir comiendo.

Mar Flores y Elías Sacal se comen a besos en un restaurante

Vídeo: Europa Press.

La historia de amor de Elías Sacal y Mar Flores no ha sido ni mucho menos idílica. Pero parece que ambos tienen intención de seguir adelante juntos. Ahora están pasando unos días en la capital española. Abrigados y con ropa oscura, la pareja ha tratado de pasar desapercibida, algo que por supuesto no han conseguido. No han dudado en desplazarse hasta una de las zonas de moda de Madrid para comer y ponerse al día de todo lo que pasa en sus vidas.

¿Está buscando la pareja piso en Madrid?

Tras varias idas y venidas, la pareja ha disfrutado de unas románticas navidades en Punta Cana, un viaje que sin duda ha servido para que vuelva la tranquilidad a la pareja. Han sido estos días cuando ambos han sido vistos visitando varios inmuebles de la capital, una pista que podría demostrar que quieren dar un paso más en su relación de casi seis años intermitentes.

Así lo aseguran varios medios, que revelan que el empresario podría adquirir un lujoso piso en la capital para tener un hogar también en España debido a que vive a caballo entre México y el país de Mar Flores. Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado de momento, lo cierto es que los últimos movimientos de ambos podrían delatarles, ya que, a pesar de las crisis que han vivido, siempre recurren al otro para continuar.

Lo cierto es que si arrendaran una vivienda en la que estar juntos esto facilitaría el día a día de ambos y supondría una prueba de fuego, al haber solo pasado ciertas temporadas o días se asueto juntos. La convivencia es para muchas parejas un talón de Aquiles, siendo muchos los famosos que decidieron poner punto y final a su matrimonio o relación tras la pandemia.