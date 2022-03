Manuela Velasco ha acudido a un evento público, momento en el que ha sido preguntada por la decisión de sus primos de llevar a su tía, Concha Velasco, a una residencia. Ha sido una de las noticias más comentadas en las últimas semanas después de que SEMANA publicara la decisión de su familia en exclusiva. Un mes y medio después de ingresar en una residencia del barrio madrileño de Tetuán, la actriz ha cambiado de residencia.

Pero, ¿qué tiene que decir Manuela Velasco sobre esto? La actriz asegura que el proceso de adaptación de su tía a una nueva etapa la está viviendo bien. «Cuando la he ido a ver, la he encontrado de maravilla. Al principio es un shock y tomar la decisión ha sido muy difícil. Para mis primos, tomar la decisión ha sido muy difícil, pero es lo que necesita. Es donde mejor está, pero aún así, hasta que no lo has visto siempre dices ‘ay’. Nos pasa a todos con las personas que se hacen mayores. Son etapas de la vida y hay que cubrir sus necesidades», ha comentado Manuela, convencida de que sus primos han tomado la mejor decisión.

«Mi tía está acostumbrada a vivir en camerinos y en giras. Cada habitación la transforma en su mundo y ahora ha hecho lo mismo. Llegas y te da la sensación de que estás en uno de sus camerinos», comenta sobre la decoración que ha puesto Manuela en su nueva habitación. Esto demuestra que la actriz ha ido a verla ya al nuevo hogar de su tía.

Manuela Velasco opina sobre la nueva etapa de Concha Velasco

Vídeo: Europa Press.

Manuela ha querido hacer pública la cantidad de personas que acuden a visitarla cada día: «La he visto tan divertida, tan feliz, tan comunicativa. Mi tía es tan genial contando cosas. Tiene unas anécdotas, una memoria… Y claro, como entra y sale… Le decía que nos dijera que nos fuéramos», cuenta sobre cómo es estar con ella en su residencia en la que está instalada.