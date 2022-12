Este 8 de diciembre, fue un día muy especial para Concha Velasco, pues celebró su santo, Inmaculada Concepción de María, patrona de España. A diferencia de su 83 cumpleaños, donde acudieron a visitarla a la residencia en la que se encuentra algunos de sus amigos como Cayetana Guillén-Cuervo o José Sacristán, entre otros rostros conocidos, su santo lo celebró de manera más íntima. Acompañado por su hijo, Manuel Velasco, quien se acercó hasta la residencia donde se encuentra su madre. El director de cine no dudó en desplazarse hasta allí para estar junto a ella en un día tan especial después de que se avivaran con fuerza los rumores de que su estado de salud había empeorado. A su salida, es su propio hijo quien da el último parte de salud de su madre. Puedes escuchar sus declaraciones completas en el siguiente vídeo. ¡Dale al play!

Vídeo: Europa Press

A pesar de que Manuel Velasco asegura que su madre «está bien», también asegura que «está flojita». Sin querer entrar en más detalles sobre el estado de salud de su madre y sin querer confirmar o desmentir si es cierto que ha restringido las visitas en la residencia debido a su empeoramiento, el hijo de la veterana actriz ha confirmado que él acude a visitarla día sí, día no. Lo que ocurre dentro de las instalaciones de la residencia prefiere quedárselo para él y no responde a las preguntas relacionadas con ello.

Concha Velasco no se encuentra del todo recuperada de su último susto de salud

Con estas palabras no esconde que no se encuentre recuperada del todo después del susto de salud que sufrió hace unos meses. Durante su estancia en la residencia, sufrió un nuevo revés de salud, tal y como informó ’20 minutos’ a mediados del mes de octubre. Aunque no trascendieron detalles de este bache, aseguraron que afortunadamente reaccionaron a tiempo y todo quedó en un gran susto: «Ahora se encuentra mucho mejor porque reaccionaron a tiempo y pudieron coordinar con sus médicos del hospital Puerta de Hierro todo lo relacionado con sus dolencias», aseguraba el citado medio.

Como hemos dicho anteriormente, hace unos días, Concha Velasco sopló las 83 velas. Precisamente ese día pudimos hablar con José Sacristán que también dejó claro el delicado estado de salud de la veterana actriz. «Está fojita, está delicada, pero está bien», dijo el pasado 29 de noviembre, día en el que Concha cumplía los años. «Tiene una lucidez bárbara y sigue recordando», explicó el actor, muy unido a Concha Velasco desde hace décadas. Son grandes amigos y en este día tan especial no quiso dejar de acompañarla, además de «llevarle un regalito» «Está pachuchilla, pero es Concha Velasco. Y esto hasta que haya de ser», señaló.

La veterana actriz permanece ingresada en una residencia a las afueras de Madrid

Concha Velasco lleva ya unos meses alojada en una espectacular suite en el Orpea Punta Galea. Los primeros meses de su ingreso los pasó en una exclusiva residencia en el centro de Madrid, la residencia Santa Matilde. A pesar de que estaba muy cómoda, a gusto y no le faltaba de nada, el hecho de que esta residencia tuviera pocas zonas verdes hicieron que la mítica actriz se quejara a sus hijos y ellos tomaran la decisión de trasladarla a esta residencia a las afueras de la capital donde hay más espacios verdes y puede disfrutar al aire libre, algo que era clave para que ella se encontrara cómoda. Allí permanece desde entonces y sus familiares y amigos están muy pendientes de su evolución.