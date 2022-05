Tras años en el foco de la noticia, por fin, existe un acercamiento entre Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y su progenitor Manuel Benítez. Padre e hijo han hablado y han comenzado a recuperar el tiempo perdido. Por el momento, el diestro intenta ser muy cauto al respecto, para que nada estropee este momento. Eso sí, reconoce que está muy feliz. ¡Dale al play y no te pierdas ningún detalle!

«Yo estoy tranquilo. Estoy feliz y haciendo las cosas con calma», ha confesado Manuel Díaz a la prensa. Nuevamente, ha intentado ser muy prudente, pero su sonrisa denota que está viviendo una importante etapa a nivel personal. Ha reconocido que se ha efectuado un acercamiento muy importante, pero que la cosa va con calma. «Son momentos para echarle cabeza para que no estropeen», ha dicho. Asimismo, ha explicado que la vida le estaba dando una oportunidad «muy bonita». No ha querido entrar en demasiados detalles al respecto, pero sí que ha añadido que está «feliz, tranquilo y contento». Una esperada reconciliación que da, sin duda, sentido a su vida.

El contacto entre Manuel Díaz con su padre

La relación ha tomado un cariz distinto después de que Manuel Benítez fuera intervenido de una doble operación de corazón a principios de este mismo año. «Ahí dimos algunos pasos. Las cosas hay que arreglarlas y el tiempo pasa», ha confesado el torero sobre su padre, de 85 años. «Ahora no paro de sentir cosas, pero estoy tranquilo». Asimismo, ha reconocido que cuando las cosas tomen un nuevo y oportuno rumbo, ambos compartirán con todos la reconciliación. «La vida es muy bonita y a veces te da cosas muy bonitas. A mí me las va a dar», ha señalado con mucha ilusión.

El pasado mes de marzo, Manuel Díaz ya dio las primeras pinceladas de una esperada reconciliación. «Se está cumpliendo un sueño para mí», afirmó ante la prensa. «Él me ha tendido un guante, yo lo he recogido. Se están afianzando las cosas bien. Cuando pase algo, os lo contaré como siempre os he contado todo. Así lo he hecho toda mi vida. Ahora mismo sabéis lo que hay no hay más nada», dijo entonces. En aquel momento también confesó que no había existido ninguna cita entre ambos, algo que puede haber cambiado durante estos últimos meses.

