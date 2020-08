El hijo de Raquel Bollo ya está recuperado después de su operación de urgencia y no ha querido esperar más para volver a los escenarios. Ya tiene fecha para su vuelta al trabajo y no puede estar más feliz y emocionado.

La vuelta a los escenarios de Manuel Cortés Bollo ya tiene fecha. Y es que aunque pudiera parecer que se iba a tomar el verano de descanso para recuperarse de su operación de urgencia, que le llevó a estar ingresado en el hospital durante varios días, el hijo de Raquel Bollo acaba de anunciar su fecha de vuelta a los escenarios.

Ha sido el joven el encargado de dar la noticia a través de sus redes sociales. Manuel Cortés no ha podido esperar más y una vez que se ha visto recuperado, ha decidido dar el paso de volver al trabajo. «Familia después de 22 días… me incorporo a mi trabajo, vuelvo a realizar lo que más me gusta, siempre con cautela 👌. Así que mañana os espero en el @elarenal_elpalmar», escribe emocionado.

La vuelta tendrá lugar este martes 18 de agosto en El Palmar, Cádiz, en El Arenal, situado en esta playa. No hay duda de que sus seguidores más fieles estarán allí para verlo cantar y mostrarle su apoyo y cariño después de haber pasado por las semanas más duras de su vida tras tener que ser intervenido de urgencia por unos dolores abdominales que resultaron ser provocados por una apendicitis que derivó en una perionitis al no ser localizada e intervenida a tiempo.

Manuel Cortés ya tiene fecha de vuelta a los escenarios

No sabemos si acudirán su madre, Raquel Bollo, su hermana, Alma Cortés y su pareja, Junquera. La colaboradora de televisión se encuentra de vacaciones y no para de compartir imágenes en las que la vemos en traje de baño combatiendo el calor. Por su parte, su hermana Alma está de viaje de verano con sus amigas, y Junquera no puede estar más feliz disfrutando de su pequeña.

Pero no es el único concierto que tiene Manuel Cortés Bollo en su agenda esta semana. Y es que solo un día después de estar en El Palmar, el hijo de Raquel Bollo volverá a cumplir con un compromiso profesional en Chipiona, también en Cádiz. Parece que este verano va a ser muy intenso para Manuel, que estaba deseando volver al trabajo.

Estará el miércoles actuando en otra playa de Cádiz

Manuel Cortés se convirtió en padre apenas unos días después de que diera la bienvenida a su primera hija. Eso no le permitió estar al lado de ella y su pareja en estos momentos tan especiales, por lo que nada más recibió el alta hospitalaria no solo se fue a casa para descansar y recuperarse, también para estar al lado de su pequeña.

Hace apenas unos días compartía precisamente el reencuentro con la pequeña: «Solo de esta forma puedes volver más fuerte 💪 , mi hija bella, te amo con todas mis fuerzas Junquera 🤍 @junqueracortes_», escribía Manuel Cortés junto a una instantánea en la que aparece tumbado junto a su hija que está dormidita. Él, que no puede estar más feliz, le da un tierno beso en la carita. Y es que su hija se ha vuelto en el mejor apoyo en los momentos tan delicados de salud que ha pasado.

El hijo de Raquel Bollo se tuvo que recuperar durante unas semanas en el hospital de una operación de urgencia que puso en peligro su vida. Y es que, pese a que la operación en sí no revestía una peligrosidad mayor, un mal diagnóstico por parte de los médicos provocó que su paso por el quirófano fuera todo un calvario, que ha mantenido a sus seres queridos muy preocupados en los últimos días.