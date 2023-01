La muerte de Helena Huelva, quien ha perdido la vida con tan solo 20 años como consecuencia de un Sarcoma de Ewing, ha dejado desolados a numerosos rostros conocidos, que han mostrado sus condolencias a través de las redes sociales. Uno de ellos ha sido Manuel Carrasco, de quien la influencer era una gran admiradora y con la que el cantante mantenía un vínculo muy especial. El artista, uno de los grandes apoyos de la joven, ha compartido en su perfil de Instagram una publicación que resume lo que siente ante esta dura pérdida.

Vídeo: Instagram

«Tú dijiste “la vida son los recuerdos con las personas”, arranca diciendo el onubense. «Yo nunca olvidaré los momentos que hemos vivido juntos, encima y debajo del escenario junto a tu ángel de la guarda, tu hermana @emihupa Tú siempre sonriendo, aún con lágrimas… No he conocido a nadie tan valiente, tan especial y con tanto amor a la vida como tú. Mi niña Elena, hoy todos te lloramos con rabia, porque la vida es tan injusta a veces… Has peleado tanto y nunca te has rendido, siempre de frente. Nos has dejado toda una lección de vida. Allá donde estés tu luz sigue brillando. Te queremos preciosa».

Por último, el cantante anuncia en su publicación que comparte algunos de los momentos que vivió al lado de Elena Huelva: «Aquí pongo muchos de los recuerdos imborrables contigo, sintiendo la música que tanto te apasionaba». De este modo abre su álbum de fotos junto a la joven, a las que tantas veces invitó a sus conciertos y a la que no dudó en visitar al hospital cuando se encontraba mal. Una de esas visitas tuvo lugar el pasado mes de octubre. Un gesto que Elena Huelva agradeció desde sus redes sociales con las siguientes palabras: «Hoy la alegría y la ilusión del día ha sido él, con diferencia. @manuelcarrasco_ Gracias por ser y estar, que ilusión siempre verte, pero más ilusión que hayas venido aquí. ¡Te quiero! Gracias por esa pulsera con destino, de alas y rosas».