Malú está viviendo un gran momento personal y profesional. La cantante y su pareja, Albert Rivera, han sido protagonistas de las últimas noticias de actualidad después de que se haya hablado de rumores de crisis. Sin embargo, poco tiempo después, se dejaron ver juntos, acallando así todos los rumores de ruptura. Lo hicieron mientras paseaban por la calle, con cara de pocos amigos, pero demostrando que seguían unidos a pesar de todo lo que se había dicho.

Lo cierto es que Malú no ha podido dejarse ver mucho, ya que se encuentra inmersa en la preparación de su gira por España, que empieza el próximo 12 de mayo en el Wizink Center de Madrid. Desde ese día, son muchas las ciudades a las que llevará su música. Y no puede estar más ilusionada. De esta forma, el éxito de su carrera sigue imparable. Aunque haya sufrido un parón por culpa de varios inconvenientes, Malú promete que volverá con las pilas más que cargadas.

Desde el 12 de mayo de este año la veremos en Granada, Murcia, Córdoba, Sevilla, Tarragona, Valencia, Albacete, Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife, Mallorca, Marbella, Castellón, Chiclana de la Frontera, Alicante, Cuenca, Mérida, Bilbao, A Coruña, Málaga y cerrará esta gira el 30 de septiembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Pero parece que no serán las únicas ciudades en las que estará presente, ya que tal y como pone en su página web, anunciará nuevas fechas próximamente.

Malú tiene una larga lista de fechas para su gira por España

No ha podido esconder su felicidad ante la gira que está a punto de comenzar. Lleva mucho tiempo preparando esta gira, una de las más especiales de su vida. Aunque le está quitando mucho tiempo y que no está viendo a su hija todo lo que le gustaría, Malú está más ilusionada que nunca: «Seguimos creando el show… preparando tooooodo lo q viene y no puedo aguantar ya las ganas de veros!!!! 12 de Mayooooooo!!! Vamoooooooooos!!!! 🤟🏼🤟🏼🤟🏼», dice con felicidad.

Están siendo meses de intenso trabajo para que no haya ningún error. Desde que anunciara que había tenido una lesión grave de ligamento, Malú se ha estado recuperando, pero lo cierto es que no ha dejado la música a un lado. En las últimas semanas, no ha dejado de reunirse con su productor, con el que está preparando y organizando cómo serán los conciertos. «Qué gran día preparando el repertorio de la gira!!! Haciendo repaso de toooodos los discos… Pero vamos bien… de momento el show dura 3 días… Verdad @__rubengarcia__ ? 🤪😅😂 Vamooooooooos!!! 🤟🏼🤟🏼 🤟🏼 #MilBatallasTour«, bromeaba.

Y a su lado Albert Rivera, del que se ha dicho que podría haber afecado a la carrera de la cantante. Pero nada más lejos de la realidad. Su carrera ha estado un tiempo en standby y se ha comentado mucho que su relación sentimental no la ayudaría a triunfar. «Se ha visto un poco una bajada de seguidores y gente que la apoya al estar relacionada con un político de la envergadura de Rivera», comentaba un productor musical a Cazamariposas en febrero de 2019. El hecho de que estuviera con un político de Ciudadanos hizo que muchos de sus seguidores no empatizaran con ella y decidieran de seguirla.

Malú está inmersa en una de las giras más increíbles de su vida, a la que ha llamado ‘Mil Batallas Tour’, y con la que promete llenar todos los estadios. De esta forma, el culpable de su «desaparición» no ha sido así Albert Rivera, sino todos los compromisos profesionales que tiene entre manos y que ponen en sobre aviso a todos sus seguidores, a los que les espera una gira increíble.

¿Podría afectarle profesionalmente su relación con Albert Rivera?

Es la primera gira que hace Malú como madre de su hija Lucía. Aunque va a estar al 100%, a la cantante le esperan ratitos muy duros, ya que no podrá estar al lado de ella todo lo que le gustaría. Sin embargo, la pequeña estará con su padre. Malú siempre ha sido muy discreta a la hora de hablar de su vida privada, pero así mostraba su tristeza cuando le preguntaban por cómo se iba a apañar a la hora de tener que viajar tanto durante la gira.

«Bueno, ya sabéis que conciliar es lo más difícil que tenemos las mujeres, los padres y las familias. Poquito a poco, se queda en buenas manos…», declaraba sobre su hija durante los premios Dial, celebrado el pasado mes de noviembre. Su carrera y ahora el lanzamiento de su nuevo disco hace que tenga que pasar mucho tiempo fuera de casa. A esto se ha añadido, además, que lleva meses preparando la gira de su nuevo disco, lo que le obligará a recorrer diferentes puntos de nuestro país. Aún así, está tranquila porque la deja junto a su pareja, Albert Rivera.