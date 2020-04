Hace una semana, Kiko Matamoros se abría en canal y compartía con la audiencia su arrepentimiento por no haberse separado antes de Makoke. El colaborador de ‘Sálvame’ aseguraba por entonces que a la madre de su hija Ana la había querido mucho a pesar del final que tuvo su matrimonio. Sin embargo, dejaba claro que en estos momentos no quería ningún tipo de relación con ella. Ahora ha llegado el turno de réplica y la colaboradora de ‘Viva la vida’ le ha querido mandar un recado a su exmarido. Eso sí, con una clara declaración de intenciones de por medio.

«Me tuve que separar nueve años antes de que acabara nuestra relación, fue el momento en el que empezó nuestra crisis. Te mandas mensajes de no separarte por el bien de tu hija…», comentaba Matamoros sobre su segundo matrimonio. Tras ver las imágenes, Makoke no podía evitar sorprenderse después de escuchar las confesiones de su ex y le daba la razón: «Nosotros teníamos que habernos separado en 2009. Hubo 10 años más… quiero ser positiva y hacer una lectura positiva. Me quedo tranquila porque luché, esto me hace tener la conciencia más tranquila y te da una fuerza para luego estar más feliz».

Ante esto, la exconcursante de ‘GH VIP 7’ le pedía una tregua a Matamoros y abogaba por mantener una relación cordial. «No voy a entrar en más, no quiero guerras con él. Mi hija no se lo merece, no se merece que sus padres estén con una guerra en televisión. No entiendo que no quiera tener una relación conmigo. Ojalá. Hablamos con él mediante WhatsApp por los objetos de la casa, con naturalidad y no lo entiendo. A mí me encantaría tener una buena relación, no entiendo el ‘a mí no me interesa’», reconoce.

Tras estas palabras, Makoke echó la vista al pasado y reconoció que ha tenido momentos muy bonitos y felices con el tertuliano y se muestra orgullosa de haber luchado por intentar reflotar su matrimonio. «Me quiero quedar con esos años, no los quiero negar. Me casé muy ilusionada, he tenido momentos muy bonitos, hemos viajado… No siento una frustración porque mis hijos son felices», asevera. Queda esperar si Matamoros da su brazo a torcer y acepta una tregua para volver a mantener una estrecha relación con la que fue una de las mujeres de su vida.

Lo bueno y lo malo de Kiko Matamoros

Sobre su exmarido, Makoke lo tiene claro y no duda en lanzarle piropos. Para ella, lo mejor de Matamoros es su cultura: «Es una persona muy culta, es lo que más admiro. Es su principal virtud». Sin embargo, en cuanto a la peor faceta sobre el padre de su hija, la colaboradora es muy clara y resalta que «es muy rencoroso».

Aún así, Makoke insiste en tener una relación cordial con él, aunque tenga pareja. «Deseo que sea feliz, creo que lo es. Él está bien, aunque hay cosas de Kiko que no me creo. No voy a entrar pero muchas opiniones que tiene sobre colaboradores sé lo que opina… Que sea feliz y si está encantado con su chica, genial», ha afirmado.

Makoke, en su mejor momento personal

Después de haber pasado una mala época tras su ruptura con Tony Spina, Makoke está en su mejor etapa. Con una sonrisa de oreja a oreja, la que fuera azafata del ‘Telecupón’ ha reconocido que está muy feliz, a pesar de la situación que atraviesa el país. No se puede quejar y ve la vida con otros ojos: «Soy una afortunada, no tengo dependencia emocional con nadie. Estoy relaja. Tengo una familia maravillosa. No estoy con nadie, la vida es maravillosa«.

Ante tales declaraciones, su compañeros de programa comenzaron a especular acerca de que la tertuliana hubiese encontrado a una nueva pareja. Sin embargo, Makoke negó cualquier tipo de nueva relación y dejó claro que estaba sola y muy feliz.

