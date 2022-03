Makoke ha aclarado cómo se encuentra económicamente. La ex de Kiko Matamoros ha confirmado que su situación no es nada boyante. Todo lo contrario. «En mi economía muchas veces tengo que hacer tetrix». También ha reconocido que gracias a la colaboración de distintos amigos y los ingresos que percibe a través de las redes sociales, puede mantener un cierto tren de vida.

«Estoy pasando un mal momento económico. Eso es así», ha confirmado durante su última intervención en el programa ‘Viva la vida’. La colaboradora ha recordado que su situación es complicada ya que sus cuentas están judicializadas. «No me jacto de ello, pero es así. A pesar de eso, por mi ayuda de Instagram, por mi ayuda de amigos y por el trabajo que puedo realizar y no me embargan, puedo mantener ese tren de vida y hacer la mejor vida posible. Intento hacerlo dentro de mis medios», ha señalado. «Estoy luchando por lo que es mío. Todo se andará. Mi situación actual no es cómoda», ha aclarado.

Makoke habla del veto de Kiko Matamoros en ‘Supervivientes’

Kiko Matamoros ha confirmado que se bajó su caché de ‘Supervivientes’ con el único objetivo de que no participase su ex. La colaboradora se ha pronunciado al respecto de manera tajante: «Es la única forma que tiene de hacerme daño. Ya no tiene más maneras que con cosas de estas. No le queda otra. Con otros temas que tiene judicializados ya no puede hacerlo. No puede ir a una televisión a decir ciertas barbaridades. Es la única manera que tiene para atacarme. Si hemos convivido 20 años, ¿No vamos a poder convivir tres meses?».

La colaboradora ha confirmado que tenía pensado participar en esta próxima edición del reality más extremo de Mediaset. «Este año me apetecía. Me sentía fuerte y mis hijos están completamente independientes y dije que era el momento. Estábamos hablando y en negociaciones. Casi que me lo daban por hecho. Me fui a México y después íbamos a hablar del tema. Cuando aterricé me dijeron que no estaba en la lista».

Aunque desde la organización no le comentaron el verdadero motivo por el que prescindían de ella, Makoke se imaginó a qué se debía. «Pensé que si de repente me he caído es que Kiko no quería que fuera. Yo tengo que trabajar. Llevo tres años separada y no voy a dejar de trabajar por encontrarme con esta persona. Si me ofrecen un reality lo voy a hacer. Jamás he pedido una orden de alejamiento y eso lo puedo demostrar. A mí me la ofrecieron, pero la decliné». La colaboradora ha insistido en que no puede rechazar ningún tipo de trabajo. «Me llaman y todo lo que me ofrecen lo cojo. Quiero currar todo lo que pueda».

Te interesará saber...