Makoke acaba de cumplir 52 años, aunque no lo parezca. La colaboradora de televisión está un excelente momento y así se ha vuelto a demostrar en las fotos exclusivas que a partir de este miércoles te mostramos en SEMANA. Su hijo Javier Tudela le convirtió en abuela por primera vez hace unos meses, una faceta con la que afirma estar encantada. Esta semana ha celebrado su aniversario, sin embargo, no lo ha hecho de manera responsable según le han hecho saber sus seguidores. Si bien los casos de coronavirus no dejan de crecer en plenas fiestas y hay muchas cenas y celebraciones que se están cancelando, Makoke ha preferido seguir adelante con su fiesta. Amigos, familia e incluso un cantante se reunieron con ella en un local de Madrid, donde bailaron y cantaron sin mascarilla ni distancia entre ellos. De momento, se desconoce si hay casos positivos entre ellos tras la cita, aunque no extrañaría dada la actitud.

Makoke lo pasó en grande también junto a su hija, quien inmortalizó este instante, eso sí, sin hacer demasiado ruido en sus redes sociales. Muchas han sido las críticas recibidas en las últimas horas, ya que en plena pandemia y con la variante Ómicron siguiéndonos muy de cerca, la población está preocupada. Se teme que tras las navidades haya un repunte todavía mayor y lo mejor es extremar las precauciones para evitar una expansión del virus. A pesar de que Makoke no ha dado explicaciones al respecto, lo cierto es que en las últimas horas ha acaparado todas las miradas por lo que muchos consideran una mala decisión.

Makoke se encuentra en un buen momento personal y laboral, pero esto pone a la modelo contra las cuerdas. No es la primera vez que en redes sociales ella o su entorno copan la atención por un asunto similar, aunque Makoke permaneció ajena durante su cumpleaños de todo este asunto. Feliz y sin dejar de sonreír, la tertuliana vivió una tarde para el recuerdo con aquellos que más quiere y con los que más se divierte. Eso sí, no fue la única protagonista de este encuentro tan polémico. Uno de los mejores amigos de Anita Matamoros también cumplía años y lo celebraron por partida doble en la capital, aunque se desconoce si harán más planes en Málaga, ciudad en la que Makoke tiene a toda su familia y donde suele pasar las fiestas cada año.