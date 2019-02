Makoke está más calmada después de la tensa batalla dialéctica que tuvo con Kiko Matamoros en ‘Sábado Deluxe’ en la que se dijeron de todo. El exmatrimonio se dijo cosas muy duras que quedan en su memoria, pero la vida sigue. La ex gran hermana compartió un rato del martes con su querida hija, Anita Matamoros. Madre e hija se contaron confesiones y a buen seguro tratarían el delicado asunto de la discusión con Kiko.

Makoke termina por los suelos

Hubo algo con lo que quizás no contábamos y era con que la joven influencer destapase el accidente que tuvo su madre unas horas antes. Mientras le grababa con la cámara, aplicando un filtro de Instagram, Makoke contaba que le habían dado un balonazo en la cara con una pelota. En la storie grabada por Anita no da tiempo a conocer si el golpe se lo habían propinado unos niños jugando o cómo había sido, si bien es cierto que no le ha dejado secuelas visibles, afortunadamente.

Madre e hija vuelven a demostrar una química y una unión absolutas. Las dos tienen una relación muy estrecha, casi como amigas. Makoke le cuenta todo a la hija que comparte con Kiko Matamoros. Quizás también le haya pedido consejo acerca de su misteriosa relación con Tony Spina. Desde que salieron de GH VIP han jugado al despiste y nadie sabe a ciencia cierta (puede que ni tan siquiera ellos) qué clase de vínculo mantienen. Las citas y los gestos cariñosos se suceden, pero nadie da un paso más para contar toda la verdad.

En este sentido, fue Rafa Mora quien decidió abordar el tema hace unos días al asegurar que “entre Makoke y Tony Spina no ha habido relación carnal”. El colaborador de ‘Sálvame’ explicó que se trata de una estrategia de ambos para ganar fama. “Tony no se siente muy orgulloso de que le adjudiquen una relación con Makoke porque no le beneficia”, concluyó.

