Lo sabe toda España: Belén Esteban ha hecho las maletas para trasladarse a los Emiratos Árabes. Allí ha vivido una de las aventuras más fascinantes de su vida. Un sueño que jamás imaginó cumplir, que se cristaliza en un viaje de ensueño cuyas fotos recoge en exclusiva la edición en papel de SEMANA. En nuestra revista, disponible en quioscos y supermercados de todo el país, puedes ver todas las imágenes del periplo de la colaboradora en Oriente Medio: desde los modelazos que lució para el reportaje a los lugares emblemáticos que visitó. Pero, ¿cómo fue el ‘making of’ del reportaje? ¿Quién acompañó a la de Paracuellos en sus días reviviendo las ‘mil y una noches’? ¿Cómo fueron las sesiones de foto en parajes de ensueño?

Si quieres conocer todos los detalles de su viaje a Dubái, dale al play y no te pierdas el vídeo en el que te mostramos los momentos que vivió Belén antes de posar adelante de nuestras cámaras. En las imágenes podrás ver a Belén acompañada de nuestro equipo, entre ellos, el estilista Manuel Zamorano, que fue el encargado de elegir sus ‘looks’ de cine en su viaje.

Cabe recordar que la colaboradora de ‘Sálvame‘ ha viajado a Dubái gracias al enorme éxito que ha cosechado la empresa de productos gastronómicos que creó recientemente. Se trata de ‘Sabores de la Esteban’, un negocio que comercializa un sinfín de prductos alimenticios españoles hechos al estilo tradicional y con un sabor muy casero: desde gazpacho a patatas fritas «jamón y campesina», como ella misma destaca en el vídeo.

Este viaje, que recogen las páginas de SEMANA, supone más su salto definitivo a nivel internacional como empresaria. Días antes de coger el avión, Belén nos confesaba su ilusión y sus nervios antes de partir. Nunca antes se había visto en un escenario similar en calidad de empresaria. No sabía qué ropa llevar… Los nervios estaban a flor de piel; la ilusión y las ganas, también.

No cabe duda de que a sus 48 años, Belén Esteban está viviendo uno de los momentos más dulces de su trayectoria personal y profesional. Es una mujer muy feliz al lado de su marido, Miguel Marcos, sigue siendo el rostro más aclamado de ‘Sálvame’ y ahora le llueven los triunfos en su recién estrenado negocio. Una empresa que lanzó en abril de 2021 y que basa sus productos en el sello ‘made in Spain’ y únicamente comercializa productos nacionales con recetas de toda la vida y productos de la tierra. Y que ahora le está abriendo la puerta no solo a nuevos ingresos, sino también a nuevos horizontes.