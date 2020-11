La diseñadora de moda ha vuelto a hacer una reflexión sobre el peso y se ha atrevido, además, a desvelar qué talla usa, sin tapujos.

Vicky Martín Berrocal está muy feliz de haber empezado una nueva etapa en Portugal, donde se ha instalado junto a su novio. A él le dedicaba hace apenas unas horas una declaración de amor de lo más romántica cuando celebraban su aniversario: «Coincidencias de la vida, un día como hoy hace dos años, este hombre que ven aquí me dio la mano por primera vez y ahí mismo le reconocí! Siiii, él es el hombre con el soñé toda una vida… ese, el del corazón por delante, el más humano, el más leal, legal y señor… el más sensible, el más canalla, el más valiente… el mejor. Qué lujo el mío encontrarte JVS. Gracias por enseñarme cómo se quiere cuando se quiere de verdad. Y como tú bien dices, la única manera de amar. Un regalo del cielo…», escribía.

Pues bien, justo el día que celebraba el amor, Vicky Martín Berrocal se atrevía con una ronda de preguntas y respuestas, donde contestaba sin tapujos a todo lo que les interesaba a sus seguidores. Y entre la multitud de preguntas que ha tenido que contestar está, como siempre, el tema del peso.

Muchos de sus seguidores se han interesado en saber cómo lleva el tema del la báscula y cuánto le preocupa. Ella ha querido contestar sin tapujos y ha aprovechado la ocasión para compartir su reflexión: «Jamás me preocupo por el peso. Se puede ser un pibón con cualquiero talla. Es más, es cuestión de actitud. Yo soy quien soy con una 40 o con una 46. Tuve todas las tallas, sé de lo que hablo», desvela.

La reflexión viral de Vicky Martín Berrocal sobre el peso

El peso ha sido una de las preguntas que más le han hecho. Junto a esta reflexión, Vicky Martín Berrocal desvelaba la talla que tiene actualmente y lo hacía sin miedo a que le critiquen. Y es que la diseñadora de moda tiene una 42 o 44, dependiendo de la marca en la que se compre la ropa.

Ha desvelado la talla que usa actualmente

No es la primera vez que Vicky Martín Berrocal comparte una reflexión de este tipo. De hecho, hace unos meses nos dejaba ver su cuerpo en bañador, junto a lo que escribía: «Hola, soy Vicky Martín Berrocal. Tengo una talla 42 y tengo celulitis. Y además, soy esta… Una persona de sentimiento débiles, pero con carácter fuerte. Soy compleja, a veces complicada, pero con un buen corazón. Me pierdo, pero me busco y me encuentro. No sé darme a la mitad, me entrego por completo. Nunca seré tu media amiga, ni tu medio amor, conmigo es todo o nada… No miento, no me escondo, soy justa, exigente y perfeccionista. Tampoco presumo de lo que no tengo, al contrario, doy gracias todo el rato por la vida que me ha tocado vivir. Antes me enfadaba muy rápido, ahora he bajado el volumen de lo que escucho y he subido el tono de lo que siento. No soy perfecta, pero soy real», dice contundente.