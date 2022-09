La madre de Almudena Cid está al tanto de la crónica social. Mina Tostado suele utilizar sus redes sociales para dar su opinión, donde, por cierto, demuestra que no tiene pelos en la lengua. Ahí precisamente hemos visto un mensaje en el que habla de una de las rupturas más inesperadas que se han confirmado en los últimos días, en concreto, la de Laura Escanes y Risto Mejide. Fueron ambos quienes anunciaron su separación en sus redes sociales y, aunque se dedicaron preciosos mensajes, hay algo que no ha terminado de convencer a sus seguidores. El publicista anunció en las horas previas una cuenta atrás revelando que había comunicado, algo que ha sido criticado y que muchos consideran que era frívolo.

Sorprendida por el hecho de que Risto Mejide anunciara así momentos antes que tenía algo que decir, en vez de compartir directamente la publicación de su separación, Mina Tostado dice. «Ya lo he visto en Instagram, gracias. Un impresentable», asegura. A la madre de la gimnasta no le parece bien en absoluto que el presentador de televisión hiciera este movimiento en redes sociales para confesar su ruptura con la madre de su hija. Así confirma que no está de acuerdo y es que cree que había mil formas para comunicar que su vida en común había terminado y que habían tomado caminos por separado.

Risto Mejide prefiere pasar de largo ante este tipo de comentarios. No quiere darles importancia, tampoco entrar a responder todo lo malo que algunos tienen que decirles. Tampoco quiere explicar los motivos por los que han tomado la drástica decisión de separarse, aunque sí contó que estaba completamente roto después de todo. No están siendo días fáciles para ninguno, aunque Laura Escanes no ha querido dar más detalles acerca de cómo se encuentra en su nuevo momento vital. «Ojalá tuvieran razón. Ojalá no estuvieran hablando de la relación más intensa y duradera que he tenido jamás. Ojalá no se tratase de la madre de mi hija. Ojalá todo fuese tan fácil», decía Risto estos días.

Durante el fin de semana Risto y Laura anunciaron que habían roto. Si bien el comunicado tenía un mismo objetivo, la influencer y el comunicador quisieron darle su toque a través de mensajes distintos. Se agradecieron el tiempo que han estado juntos y presumieron del buen rollo que existía entre ellos ahora, pero ¿permanecerá esto en el futuro? De momento, se desconoce.