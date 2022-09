«¡Estoy fatal!». Así arrancan las declaraciones desesperadas de Lydia Lozano antes de pasar de nuevo por el quirófano. La periodista, que lleva semanas padeciendo fuertes dolores, tendrá que ser operada de manera urgente tras romperse una vértebra. Este lunes acudía al hospital La Milagrosa, en Madrid, acompañada de su marido, Charly, y le fue imposible reprimir las lágrimas. Lo mismo le ha sucedido este miércoles. Cuando apenas quedan unas horas para someterse a una intervención, se ha mostrado nerviosa. «He estado todo el día en la cama. No me puedo mover».

«Sé que estoy en buenas manos, pero no quiero saber lo que me van a hacer. Le dije a mi médico: ‘No me expliques nada’. No quiero saber nada antes de lo que me vayan a hacer», ha contado a Jorge Javier Vázquez. También le tranquiliza saber que su marido está a su lado: «Él es buen enfermero, pero verme así…

Lo cierto es que los nervios ante este nuevo ingreso hospitalario le han jugado una mala pasada: «Mañana me operan y he estado vomitando toda la noche». Viéndola tan inquieta, Jorge Javier se ha ofrecido de manera voluntaria a ir con ella al centro sanitario: «Te acompaño al hospital y te llevo de la manita… Déjame acompañarte a la puerta del ascensor antes de irte a la sala de operaciones. Además, no te imaginas la cantidad de celadores gays que hay. Yo mañana me voy al hospital y te voy a dar la manita». Lozano declinaba su oferta: «No, Jorge, no te quiero ver. Eres una persona muy nerviosa. Y me estás poniendo muy nerviosa».

El conductor ha intentado echarle sentido del humor al asunto: «El programa te ofrece, para bajar a quirófano, los servicios de maquillaje y peluquería». Finalmente, la tranquilizaba: «Lydia, que te queremos mucho y que estés tranquila: mañana te voy a coger de la manita».

Lydia Lozano sufre de osteoporosis, una enfermedad que debilita los huesos. Esto provoca que la vértebra se haya quedada aplastado por la séptima, lo que le provoca un dolor insufrible. Los médicos del centro hospitalario al que han acudido han asegurado que la recuperación va a ser muy lenta y tendrá que estar un largo tiempo de baja. Según Omar Suárez, compañero de Lydia en ‘Sálvame’, será una «recuperación lenta, tendrá que llevar chaleco y tiene que caminar mucho».

Lydia Lozano se enfrenta a un postoperatorio lento y doloroso

Será el jueves cuando Lydia Lozano sea ingresada en el hospital para someterse a esta operación tan delicada. Posteriormente pasará unos dos días en el hospital ingresada. Una vez que reciba el alta médica, comenzará una recuperación lenta y dolorosa en su casa, que le imposibilitará acudir a su puesto de trabajo en Telecinco durante varias semanas.