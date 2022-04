Es completamente normal que, con el paso de los años, el cabello se debilita, pierda volumen y sufra una incómoda caída. Es más común en hombres, pero también puede aparecer en mujeres, como ya ha demostrado Jada Pinkett Smith con su problema de alopecia que propició el bofetón polémico de Will Smith a Chris Rock durante la última edición de los Premios Oscar que tan caro le ha resultado al actor con pérdidas de contratos y un veto de 10 años en la gala. Ahora Lydia Bosch ha devuelto esta problemática a la actualidad tras reaparecer en su última cita pública con el cabello cortado de manera drástica. La actriz ha querido explicar que su cambio radical de look no se debe a una cuestión estilística y que el estrés ha jugado más en su determinación de meter la tijera en su melena.

Vídeo: Europa Press

Lydia Bosch comenzó a experimentar la caída preocupante de su cabello en una etapa en la que el trabajo comenzó a desbordarla. El estrés ha hecho mella en su aspecto físico hasta el punto de ser el responsable de su cambio de look, como así ha querido matizar la actriz. “Cortar por lo sano. Dícese del procedimiento más rápido y sin miramientos para solucionar un problema”, escribía la intérprete en una imagen en la que posa con el responsable de su corte de pelo y detallando que con esta decisión quiere “sanear mi pelo y volver a darle rollo».

«Después de un periodo donde, a consecuencia del trabajo, sumado a unos meses posteriores de alto nivel de estrés, afortunadamente todo con final feliz, el pelo se me caía de forma muy preocupante, estando debilitadísimo y muy pobre. De ahí que últimamente siempre fuese con el pelo recogido”, comenzaba a relatar Lydia Bosch que, a pesar de que su cambio de look no ha sido por decisión propia, sí parece bastante contenta con el resultado tras su paso por la peluquería.

Aunque Lydia Bosch haya recurrido a “cortar por lo sano” para darle una nueva vida a su melena y confiar que con ello recupere la vitalidad y fortaleza perdida por culpa del estrés, no es su única herramienta. La actriz también ha reconocido que seguirá confiando en las cápsulas que le recomendaron para frenar la caída del cabello y que “empezará a crecer el pelo de nuevo”, lo que le da ánimos al saber que en unos meses volverá a lucir su característica melena castaña y que ahora puede probar este nuevo look y quizá descubrir que se ajusta más a su personalidad y que ofrece muchas posibilidades, como así le pasó a Ana María Aldón cuando se rapó la cabeza en ‘supervivientes’ y dos años después sigue luciendo pelo corto. Vea el vídeo y descubre cómo Lydia Bosch afronta esta problemática y cómo luce ahora con su nueva imagen.

Te interesará saber...