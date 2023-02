Luis Miguel sufre un revés tras su escapada a Nueva York con Paloma Cuevas

Tras su viaje a la Gran Manzana y poco después de anunciar su regreso a los escenarios, el cantante ha sufrido un revés que no esperaba.

La relación entre Luis Miguel y Paloma Cuevas avanza a pasos agigantados y su historia de amor está cada vez más consolidada, a pesar de que ellos mismos quieran ser de lo más discretos. Hace unas semanas, el cantante y la empresaria protagonizaban una romántica escapada a Nueva York que quisieron mantener en secreto, pero SEMANA pudo hablar con un testigo presencial que les vio juntos en la ciudad. Tras este viaje y poco después de anunciar el regreso a los escenarios, 'El Sol de México' ha sufrido un revés que no esperaba.

Luis Miguel ha sido víctima de un hackeo en sus redes sociales. El cantante llamó la atención de todos después de poner varios mensajes en su cuenta de Twitter, algo inusual en él. "Buenas noches, los amo a todos", fue el primer tuit del interprete y el que desataba la especulación sobre si le pasaba algo puesto que no es muy habitual ese tipo de comentarios en él. Tras esto, compartía los siguientes: "Dale me gusta a este tuit si quieres entradas gratis para mi próximo show", "ok buenas noches mundo".

Rápidamente, todos sus seguidores se empezaron a preguntar si era posible que le hubieran hackeado la cuenta ante este comportamiento tan extraño. Y así ha sido. Así lo confirmaba él mismo a través de su otra red social. Compartía un post en Instagram en el que aseguraba que estaban en proceso de solucionar el hackeo. Por otra parte, el hermano del cantante, Alejandro Basteri, rompía su silencio y estallaba ante el hecho de que le hubieran hackeado la cuenta: "Que falta de integridad y forma de no respetar y desapruebo quien usurpe la identidad de nadie por joder".

Un revés que le sienta también como un jarro de agua fría puesto que el cantante utiliza sus redes sociales como una manera de comunicarse con sus seguidores y hablar de su trabajo. Además, llega en uno de los mejores momentos, tanto personal y profesional, para él y ensombrece así sus últimos movimientos. Desgraciadamente, no es el primer rostro conocido que sufre este tipo de ataque cibernético y se une así a la larga lista de famosos afectados. Entre ellos, la cuenta oficial de la Casa Real Española.

La escapada de Luis Miguel y Paloma Cuevas a Bilbao

La empresaria y Luis Miguel están felices y pasean su amor por el mundo entero, ya sea en España o fuera de sus fronteras. Prueba de ello es cuando SEMANA destapó en exclusiva su viaje exprés a Bilbao, a donde llegaron en jet privado y donde comieron en un restaurante bien conocidopor los amantes del buen yantar, Asador Extebarri, de una estrella Michelín. En el local degustaron platos cocinados según la especialidad de la casa, cocinados con distintos tipos de leña y brasas.